‘Sözde’ Ermeni Mahcupadis 40 bin kişiyi nasıl trolledi?

Boğaziçi’nde akademisyen, Kopenhag’da doktora adayı, İstanbul’da 25 yıllık esnaf… Son tweet’iyle bütün kalpleri kazandı: “İstanbullu Ermeniyim ve dükkânımın üstünde Ülkü Ocakları var. 25 senedir bir kere sıkıntı yaşamadım. Hadi başka duyara abicim hadi.”

Son dönemin en eğlenceli trolleme hikâyelerinden biri, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan’in, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma sonrası oluşan havanın Türkiye’nin Ermeni vatandaşlarını nasıl etkileyeceğini anlatan tweet’iyle başladı:

“Emin olduğum bir şey varsa o da şu: Yarın sabah İstanbullu Ermeniler dükkânlarını açmaya giderken ayakları geri geri gidecek.”



Destek için binlerce kez paylaşılan tweet’e çok sayıda tepki de geldi ve bunlardan biri bir anda Twitter’da fenomen oldu.

Tweet, 4 bin kişi tarafından tebrik ve alkışlarla paylaşıldı, 37 bin kişi tarafından beğenildi.

Tebrikler, beğeniler böyle uzayıp gidiyor.

Tweet’in bu kadar yayılmasının asıl sebebi her kesimden ünlü isimler tarafından da paylaşılmasıydı.

ODA TV, Aydınlık yazarı şair Onur Caymaz

https://twitter.com/OnurCaymaz/status/1310606890422894592?s=20

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı, TRT Yönetim Kurulu üyesi, Karar yazarı Lütfü Şehsuvaroğlu:

Türkiye’deki bütün Ermeni vatandaşlarımız güvence altındadır. https://t.co/szQPWplToo — Lutfu ŞEHSUVAROĞLU (@Lutfu57) September 28, 2020

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan:

İyi Parti kurucularından, eski Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Seyit Yücel:

ESTAĞFURULLAH SAYIN VEKİLİM BİZİMKİSİ SADECE MEMLEKET SEVDASI. BU ARADA TEKRARDAN 1 FATİHA YA DA İNCİLDEN DUA OKUMAYI İHMAL ETMEZSENİZ SEVİNİRİM 🙏 HTTPS://T.CO/OLMX4LZRMM— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından, Cihannüma Derneği başkanı Mustafa Şen.



Ve tabii sosyal medyanın en popüler AK Parti ve MHP destekçisi troll hesapları… Onlar da neredeyse tam liste olarak destekteydi.

DEVLET AKLI BENİM ARKADAŞLAR…. İTİAT EDİN. PİC.TWİTTER.COM/6COAZX8LJC— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

CON SİNOV DEVLET AKLINI ÖZÜMSEMİŞ VE BUNU HAYAT PRATİĞİ HALİNE GETİRMİŞ BİR KARDEŞİMİZ. BANA VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM. HTTPS://T.CO/VCQ2HWRCİS— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Peki, kimdi bu ülkemizin en favori Ermeni vatandaşı?

İsmi Semih. Ermeniler arasında pek kullanılmayan bir isim.

Soyadı ise en başta şüphe çekmeliydi. Çünkü Rumca ‘oğlu’ takısı veren ve Rum soyadlarında kullanılan –dis ile bitiyor.

Profil fotoğrafı Saint Petersburg’daki ünlü Saray Meydanı’ndan.

Konumunu ‘Danimarka Kophenhag’ olarak işaretlemiş.

Profilinde ise şöyle yazıyor: “Akademisyen/Boğaziçi Sosyoloji/ PhDc, Political Science. Copenhagen Business School/ Fenerbahçe Kongre Üyesi.”

Fakat attığı meşhur tweet’inde de İstanbul’da 25 yıldır Ülkü Ocaklarıyla alt-üst komşu bir dükkân işlettiğini söylüyordu.

Yani hem Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji’de akademisyen hem Siyaset Bilimi doktora programı olmayan Copenhagen Business School’da Siyaset Bilimi doktora adayı… 25 yıldır İstanbul’da esnaf fakat Kopenhag’da yaşıyor…

Fenerbahçe kongre üyesi de olan Semih Mahcupadis’in header’ındaki resimde de Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte montajlanmış bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı var.





Eylül 2020’de açılmış, 28 günlük ve neredeyse “ben gerçek bir kişiye ait değilim, parodiyim” diye bağıran bir hesap vardı karşımızda.

Ne var ki bunların hiçbiri onun tweet’ini paylaşan ve beğenen insanları durdurmaya yetmedi.

Semih Mahcupadis’in çok eğlendiği anlaşılıyor.

“Türk-Ermeni kardeştir arayı bozmaya çalışan kalleştir” derken Enver Paşa ve 1918’de Erzurum’da katliam yapan Taşnak komutanı Antranik Ozanyan’ı aynı anda rahmetle andı.

SAĞ OLUN ARKADAŞLAR BANA VERDİĞİNİZ DESTEK MUTLULUKTAN AĞLATTI. ANLADIM Kİ TÜRK ERMENİ KARDEŞTİR ARAYI BOZMAYA ÇALIŞAN KALLEŞTİR. RUHUN ŞAD OLSUN ENVER PAŞA KABRİN IŞIK DOLSUN ANDRANİK OZANYAN 🙏🙏🙏 HTTPS://T.CO/GBBE8SKU2N— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Doğu Perinçek ile birlikte “Ermeni soykırım yoktur” kararını aldıran ekipten olduğunu söyledi.

TWİTTERIN GÜZELLİĞİNE BAKIN…. YILLAR SONRA ASKERDEKİ KOMUTANIMI BULDUM. PENÇE VE KAPLAN OPERASYONLARINDA HEP OMUZ OMUZA SAVAŞTIĞIMIZ CEPHE KOMUTANLARIMIZDAN BİRİYDİ. DUYGULANDIM..HTTPS://T.CO/VNC9ZXYLMM— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Diğer troll arkadaşlarının yardımıyla 1982’de ASALA saldırılarını protesto için kendini Taksim’de yakan ve hayatını kaybeden Artin Penik’in oğlu olduğunu iddia etti (tabii kimse baba-oğulun soyadı farkını, Penik’in gerçek oğlunun adını merak etmedi).

SEVGİLİ BABAM…. TAM BİR BOZERMENİKURTTU. RUHU ŞAD MEKANI CENNET OLSUN. BİR FATİHA YA DA İNCİLDEN 2 SAYFA OKUMAYI İHMAL ETMEYELİM LÜTFEN 🙏🙏🙏 HTTPS://T.CO/DM6AVAEO0İ— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Yine daha sonra nedense mesajını silse de askerdeki ‘komutanı’ bile ortaya çıktı.

Hızını alamayıp bir dönem Ekrem İmamoğlu’na danışmanlık yaptığını dahi yazdı.

EKREM İMAMOĞLU İLE OLAN DOSTLUĞUMUN CHP İÇİNDE HUZURSUZLUK YARATTIĞINI BİLİYORDUM AMA BU KADAR DA PARTİ İÇİNDEN HAİNLİK BEKLEMİYORDUM. ZAMANINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİĞİM EKREM BEY İLE ARAMIZI BOZAMAYACAKLAR! HTTPS://T.CO/ARBIJ8QYXE— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 29, 2020

Ve sonra, Kopenhag’da oturup İstanbul’da Ülkü Ocakları’nın altında dükkân işleten Boğaziçili sosyoloğun ağına, muhtemelen hiç beklemediği kadar büyük bir balık düştü.



Herhalde Perinçek’e büyüğüm dediği bu mesajından etkilendiler.

“Danzikyan’a bir tepki de Ermeni kökenli Semih Mahcupadis isimli kullanıcıdan geldi. 25 yıldır sıkıntı yaşamadığını belirten Mahcupadis, ‘İstanbullu Ermeniyim ve dükkanımın üstünde ülkü ocakları var. 25 senedir bir kere sıkıntı yaşamadım. Hadi başka duyara abicim hadi” diye yazdı.

Haber sadece internet sitesinde değil, basılı gazetede de yer aldı.

AYDINLIK GAZETESİNİN 9. SAYFASINDA YER ALMIŞIM. HİÇBİR ZAMAN DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN DEĞERLİ BÜYÜĞÜM DOĞU PERİNÇEK’E VE AYDINLIK GAZETESİ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM VE ABONELERİ OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTİYORUM. ARTIK İSTANBULDA ESNAF, DANİMARKADA AKADEMİSYEN BİR NEFERİNİZ VAR. PİC.TWİTTER.COM/WNTDXFHYGP— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 29, 2020

Aydınlık’ı kül yutmaz ulusalcıların, her türlü oyunu bozan emekli komutanların sesi Veryansın sitesi izledi. Ama bir süre sonra farkına varıp haberi sildiler.

BANA BİR DESTEK DE VERYANSINTV’DEN GELDİ. YERLİ VE MİLLİ NİHAT GENÇ’İN İÇİNDE OLDUĞU HER OLUŞUMUN YANINDAYIZ. LÜTFEN SAYFAYI TAKİP EDELİM. TÜRK ERMENİ KARDEŞTİR ARAYI BOZMAYA ÇALIŞAN KALLEŞTİR! HTTPS://T.CO/4YTA8PHVİS— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Bu haber hazırlanırken Semih Mahcupadis son paylaşımlarında, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ediyor ve gelecekte Cumhur İttifakı’nın adayı olabileceğini söylüyordu:

Kendi doğrusunun karşı tarafça tasdikinden gözü kamaşanlar için bulunmaz bir cevher yakalamış görünüyor Mahcupadis.

Aynı cevheri yıllar önce keşfetmiş Enveryan adlı bir hesap, Hrant Dink profiliyle yıllardır kendisini AK Partili Ermeni akademisyen olarak tanıtıyor; 100 bin takipçisi var.

Ermenistan ile tüm Ermenileri aynı kefeye koymayalım



Bizler bu toprakların kadim evlatlarıyız



Vatanımız Türkiye



Tarafımız Türkiye



Bayrağımız ay yıldız



Ermenistan'ın hataları üzerinden ırkçılık yapıp bizi o çukura sokmayın — Enveryan (@enveryan) September 27, 2020

Son bir uyarıyla bitirelim. Sözde Ermeni Türk milliyetçisi troll Semih Mahcupyadis’i en az 36 bin kişiyi trollemek kesmemiş görünüyor. Son tweet’ini bundan sonraki kurban adaylarına ithaf ediyoruz.

AKLIMDA SON BİR TWEET VAR… ONU ATTIKTAN SONRA KÜRSET’İN YANINA KIRKLARA KARIŞACAĞIM. BU SİTEYE AĞIR GELDİK AĞIR.— Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

https://serbestiyet.com/featured/sozde-ermeni-mahcupadis-40-bin-kisiyi-nasil-trolledi-42058/