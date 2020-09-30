SOSYAL YARDIM KOMİSYONU TOPLANTISI

Türkiye Ermeni Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II riyasetinde 28 Eylül 2020, Pazartesi, saat 19.30’da Patriklik kabul salonunda toplandı.

Başkan Haçik Canel’in detaylı sunumuyla gıda, sağlık, eğitim, hukuk gibi alt komisyonlar ve çalışma birimlerinin açıklandığı, yöneticilerinin tanıtıldığı ve saha gönüllülerinin bir araya geldiği toplantı, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin duası ve açış konuşmasıyla başladı.

Yardım kampanyasının halkın ve yardımseverlerin haklı saygısını kazandığını belirten Patrik Hazretleri, bu saygınlığın da kurulan şeffaf ve denetlenebilir bir sistem sayesinde gerçekleştiğinin önemine dikkat çekti.

Komisyon dışındaki farklı sivil kişi ve kurumların yapmaya çalıştığı çalışmaların ana çatı altında birleşmesini temenni eden Patrik Hazretleri daha kapsamlı ve güçlü bir sistem için birlik ve dayanışma temennisinde bulundu.

Sunumu takiben söz alan katılımcıların tecrübelerini aktardığı toplantı, Patrik Sahak II’nin tüm gönüllülere teşekkürlerini sunduğu “Sevgiyle iyilik için yola çıkanlar, bu dünyada da öteki dünyada da mükâfatını görecek” sözleriyle tamamlandı.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1648892218603988/