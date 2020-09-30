Savaş sıfırdan başlamadı – Ermenistan Kamu Radyosu

“Bu imkânsızdır”

Paşinyan, müzakereler için neyin gerekli olduğunu söyledi

Ermenistan Başbakanı, savaşın sıfırdan başlamadığını vurguladı.

Azerbaycan, sürekli olarak Ermeni tarafına karşı nefret söylemi kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün “Rusya 1” TV kanalına verdiği röportajda, Karabağ meselesine ilişkin müzakerelerin, AGİT Minsk Grubu çerçevesinde, başladığı yerden devam etmesi gerektiğini belirtti.

Müzakereler için bir müzakere atmosferine ihtiyaç duyulduğunu, askeri operasyonlar atmosferinde müzakerelerden, özellikle de bu müzakerelerin içeriklerinden bahsetmenin çok zor olduğunu vurguladı.

“Her şeyden önce şiddet durdurulmalı ve Azerbaycan soruna askeri bir çözüm olmadığını kabul etmelidir”,- diyen Paşinyan, savaşın sıfırdan başlamadığını da sözlerine ekledi.

Azerbaycanlı yetkililer sürekli olarak ve uluslararası çağrıların aksine, Ermeni tarafına karşı nefret söylemi kullandı ve sorunu savaş yoluyla çözmekle tehdit etti.

“Umarım mevcut durum ve şu anda meydana gelen olaylar, Azerbaycan’ı, Dağlık Karabağ sorununun askeri çözümü olmadığına ikna edecektir.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ sorununun askeri yollarla çözülmesi konusunda askeri-siyasi liderlerinin belirlediği görevi yerine getiremedi”,- dedi Paşinyan

Ermenistan Başbakanı ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanının Karabağ sorununu ancak Azerbaycan için uygun bir şekilde çözmeye çalıştığını belirtti.

“Bu imkânsızdır.

Karşılıklı taviz gerekir.

Karşılıklı taviz için ise, bir uzlaşma atmosferine ihtiyaç vardır.

Bunun için de Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan’a yönelik saldırıyı derhal durdurmalıdır”,- dedi Ermenistan Başbakanı.

Paşinyan, Azerbaycan’ın iki Ermeni devletine karşı başlattığı saldırının beklenmedik olmadığını vurguladı.

Önceden planlanmış bir operasyondu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak askeri tatbikatlar sırasında planlanmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu