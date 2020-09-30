Rus askeri üssü, Ermenistan’ın güvenliğinin önemli bir bileşenidir – Ermenistan Kamu Radyosu

Rus askeri üssü, Ermenistan’ın güvenliğinin önemli bir bileşenidir

Paşinyan: Rus askeri üssü, Ermenistan’ın güvenliğinin önemli bir bileşenidir ․

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus askeri üssünün potansiyelinin belirli durumlarda kullanılması gerektiğini düşünmektedir.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Rus medyasının temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Ermenistan’da bulunan 102. Rus askeri üssünün, ülke güvenliğinin önemli bir bileşeni olduğunu açıkladı.

Dün, bir Türk F-16 savaş uçağı, Ermenistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir SU-25 jetini vurmuştu.

Ermeni pilot kahramanca şehit düştü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’ın da Türkiye’nin Ermenistan’a doğrudan saldırıda bulunduğunu belirttiğini anımsatmak gerekir.

Basın toplantısında Başbakan’a, Türkiye’nin faaliyetleri dikkate alınarak, özellikle Artsakh’da devam eden çatışmalar bağlamında, Erivan’ın üssü kullanarak tehditleri etkisiz hale getirme olasılığını düşünüp düşünmediği soruldu.

Paşinyan’a göre, Rus üssü Ermenistan’ın güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olup, üssün potansiyeli belirli durumlarda kullanılmalıdır.

“Mevcut durum böyle mi?

Olmadığını söyleyebiliriz. Ancak üssün potansiyelinin kullanılması gerektiği bir durumun oluşması oldukça olasıdır”,- dedi Paşinyan.

Paşinyan, durumun oldukça öngörülemez olduğu için tahminlerde bulunmanın zor olduğunu düşünmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu