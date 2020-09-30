Macron: Ermenistan için endişeliyim

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ sorunu, yeniden patlak verdi. Ermenistan’a ve Artsakh’a karşı geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’dan başlayan saldırı kısa sürede alevlendi.

Sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Ermeni tarafı, Azerbaycan’ı köşeye sıkıştırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan’ın Ermenistan ve Artsakh’a yönelik yaptığı saldırılarına değinerek Türkiye’nin Dağlık Karabağ politikasını eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Letonya’daki temasları kapsamında düzenlenen basın toplantısında Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bir soruya, Türkiye’nin müdahalesini düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu belirterek Ermenistan için endişeli olduklarını söyledi.

Macron, yaptığı açıklamada “Türkiye’den bu konuda yapılan politik açıklamaları dinledim. Bunların düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Fransa’nın temkinli ve Minks grubu içindeki tarafsız rolü gözönünde bulundurulduğunda Türkiye’nin savaşçıl açıklamaları nedeniyle özellikle de Ermenistan’a yönelik büyük endişe içindeyiz. Türkiye’nin açıklamaları, Dağlık Karabağ’ın alınmasını meşru gösterir nitelikte.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçti. Artsakh’a karşı hava ve füze saldırıları başlatıldı.

Dağlık Karabağ’a ve çevresine saldırılar düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okullarını hedef aldı. Çok sayıda konutta hasar oluştu ve çok sayıda eve mermi isabet etti. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Artsakh Ermeni sivil halk arasında 3 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 sivil yaşamını yitirmiş. 1 sivil de 29 Eylül’de Ermenistan’da yaşamını yitirdi. Ermeni tarafı, 80 şehit ve 120 kadar yaralı olduğunu da açıkladı.

Artsakh Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan, şu ana dek yaklaşık 790 can kaybı verdi. Azerbaycan’ın 1900 kadar yaralı olduğu da açıklandı. Azerbaycan ordusuna ait toplam 7 helikopter, 72 İHA, 137 zırhlı araç ve 1 uçak imha edildi. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/30/Macron-Ermenistan-Karabağ/194005