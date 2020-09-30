Karabağ Savunma ordusu, Azerbaycan’a ait ‘Smerç’ ve ‘Uragan’ roketatar sistemleri yok etti

Azerbaycan’ın saldırısıyla patlak veren Karabağ’daki savaş tüm cephelerde devam ediyor. Askeri operasyonlar sürüyor.

Artsakh (Karabağ) Savunma ordusunun basın servisinin sunduğu bilgilere göre Savunma ordu birlikleri profesyonel adımlarla saldırgan düşmana yıkıcı darbeler indirmeye devam ediyor.

30 Eylül tarihinde Karabağ Savunma ordusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne ait ‘Smerç’ ve ‘Uragan’ çok namlulu roketatar sistemleri yok etti.

Aynı zamanda düşmana ait onlarca top ve tanksavar silahları, kuzey ve güney cephelerde ise birer TOS-1 roketatar sistemi, 11 tank, 3 zırhlı araç ve 6 askeri araç yok edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/30/Karabağ-Azerbaycan-Smerç-Uragan/194071