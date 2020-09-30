Kalın’dan Biden’a Dağlık Karabağ yanıtı: Ermenistan’dan da işgale son vermesini ister miydiniz?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD başkan adayı Joe Biden’ın Dağlık Karabağ’la ilgili paylaşımına, “Ermenistan’dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?” sorularıyla tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan “Dağlık Karabağ’da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal gerilimi düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli” diyen Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’a yanıt geldi. Sözcü Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biden’a “Ermenistan’dan da işgale son vermesini ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?” sorularını yöneltti. Sputnik Türkiye