F-16 savaş uçaklarının neden Azerbaycan topraklarından çıkarılmadığını çok iyi anlıyoruz – Ermenistan Kamu Radyosu

F-16 savaş uçakları, Ağustos askeri tatbikatlarından sonra Azerbaycan’dan kaldırılmadı. Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, bugün Ermeni Ortak Bilgi Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın bu konuyu defalarca gündeme getirdiğini söyledi.

“İçlerindeki savaş uçakları belirlenen görevleri düzgün bir şekilde yerine getiremeyeceğini çok iyi biliyoruz, bu yüzden F-16’lar orada. Artsrun Hovhannisyan, “Ermenistan, radyo teknik-istihbarat araçları da dahil olmak üzere ilgili bilgilere sahiptir ve resmi bilgilerimizi reddeden ve ciddiye almamaya çalışan herkes için kanıtlarla ilgili sürprizler beklenmektedir” dedi.

F-16’lar Gandzak havaalanı bölümünden işletiliyordu. Ona göre Bayraktar ve İHA gibi diğer cihazlar da Türk Hava Kuvvetleri’nden getirildi.

“F-16’nın sınırın diğer tarafından uçan bir Türk telsiz haberleşme ve kontrol uçağı olan Bayraktar’a yardım ettiğini çok iyi anlıyoruz ve panolardan, numaralardan birlikte çalıştıklarını biliyoruz. Artsrun Hovhannisyan, “SU25’imizi yalnızca F-16’nın görebileceğini çok iyi biliyoruz, o anda hiçbir hava savunma aracı onları o yerde bulamazdı” diye ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu