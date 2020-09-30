Ermenistan’ı destekleyen Kim Kardashian’a sahip çıkan Deniz Çakır’a Ece Üner’den sonra Alişan da fena çattı

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Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner haber bülteninde Kardashian’a verdiği cevap gündem olmuştu. Üner’in, Ermenistan’a destek veren Kim Kardashian’a sahip çıkan Deniz Çakır’a bir tepki de Alişan’dan geldi.

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian’ın Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki küstah sözlerine yanıt vermiş ve “Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan Ece Üner’e destek yorumları gelirken oyuncu Deniz Çakır ise Instagram hesabından hikâye paylaşarak, Ece Üner’in kullandığı üslubu eleştirdi. Ünlü şarkıcı Alişan, Ece Üner’e destek olarak Deniz Çakır’a sert bir şekilde yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Deniz Çakır’ın gönderisini paylaşan Alişan, “Gerçekten şaşırmıyorum artık, sen ve senin gibilere Deniz Çakır. Ece Üner yapılabilecek en ölçülü eleştiriyi ve cevabı verdi. Ayrıca insan avam olsun da şey olmasın! Şeyi de sen şeyet artık!” sözleriyle Deniz Çakır’a sert yüklendi.

Kaynak Yeniçağ: Ermenistan’ı destekleyen Kim Kardashian’a sahip çıkan Deniz Çakır’a Ece Üner’den sonra Alişan da fena çattı