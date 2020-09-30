Ermenistan’dan ‘Azerbaycan, Karabağ’a yönelik harekatın hava kontrolünü Türk Hava Kuvvetleri’ne devretti’ iddiası

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik harekatın hava kontrolünü Türk Hava Kuvvetleri’ne devrettiğini iddia etti.

Açıklamayı Facebook hesabından yapan Ovannisyan, Türkiye ve Azerbaycan’a ait uçakların bugün yaptıkları uçuşların ‘Türkiye topraklarında bulunan Erzurum ve Kars kentlerinin yakınlarındaki Türk komuta merkezi (Havadan İhbar Kontrol Uçağı) E7-T tarafından kontrol edildiğini’ ileri sürdü. Ovannisyan, “Türk Hava Kuvvetleri komutanlarının bu uçakta bulunmaları mümkün” ifadelerini kullandı.

Aynı konuda bir iddia da Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan’dan geldi.

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, “Bugün saat 10.00’dan itibaren Kürdemir’den kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 jetleri, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 uçakları, Türk ‘Bayraktar’ insansız hava araçları (İHA) Karabağ’ın Hadrut ve Martuni kentlerine yüksek irtifadan füze ve bomba saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan, Karabağ’a yönelik hava harekatının kontrolünü Türk Hava Kuvvetleri’ne devretti” ifadelerini paylaştı.

Stepanyan ayrıca, “Hava araçları, Türkiye topraklarındaki Erzurum ve Kars’ın yakınındaki E7-T hava komuta noktasından uzaktan kontrol ediliyor. Türk Hava Kuvvetleri komutanlarının bu uçakta bulunmaları mümkün” iddiasında bulundu. Hadrut sınırından belli bir derinlikte Azerbaycan’a ait saldırı jetlerinin açtıkları ateşi yönlendiren bir İHA komuta noktası olduğunu savunan sözcü, “Bu bilgiler Ermeni hava savunma kuvvetleri ve birleşik havacılık komuta merkezi tarafından saptanıyor. Yakında objektif gözlem materyallerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Karabağ’da gerilim geçen pazar yeniden tırmanmıştı

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede 27 Eylül pazar günü sabahın erken saatlerinde gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun dün sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın ‘hava ve füze saldırılarına’ karşılık verilerek helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan’ın saldırılarına karşılık verildiğini, Ermeni uçaksavar sistemlerinin imha edildiğini duyurmuştu.

Aralarında Rusya ve Fransa’nın da bulunduğu bazı devletler, tarafları itidalli olmaya çağırdı. Türkiye ise Azerbaycan’a talep ettiği her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

Sputnik Türkiye