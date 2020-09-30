Ermenistan uyarıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan tarafı daha büyük kalibreli füze sistemi kullandığında, Ermeni tarafının tepkisi son derece yıkıcı olacaktır.

Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermeni tarafının bugün Toçka-U füze sistemini kullandığına dair, Azerbaycan medyası tarafından aktif olarak yayılan bilgilerin açıkça yanlış olduğunu ve gerçeğe uymadığını resmen ifade etmektedir.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan Facebook sayfasında şöyle yazmaktadır. “Aynı zamanda, Azerbaycan tarafının bu yanlış bilgiyi misilleme saldırısı bahanesiyle, benzer veya daha büyük kalibreli ve uzun menzilli bir füze sistemi kullanmak niyetinde olması durumunda, Ermeni tarafının tepkisinin ani, güçlü ve son derece yıkıcı olacağı konusunda şiddetle uyarıyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu