Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çatışmalara katılımına ilişkin açıklaması

29 Eylül sabahı Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarından biri, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Vardenis bölgesinde muharebe görevi yürüten Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait SU-25 avcı uçağını vurmuştur.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin pilotu Binbaşı Valeri Danelin hayatını kaybetmiştir.

Bu, Türk Hava Kuvvetlerinin ilk provokasyonu değildir.

Türk Hava Kuvvetleri, Azerbaycan’a vardığından beri Artsakh ile Azerbaycan arasındaki temas hattı boyunca kışkırtıcı uçuşlar yapmakta ve Azerbaycan’ın başlattığı saldırıda, Azerbaycan ordusunun silahlı birliklerine hava desteği sağlamaktadır.

Türk uçaklarının Ermenistan-Türkiye sınırı boyunca da provokatif uçuşlar gerçekleştirdiği, bazı durumlarda Ermenistan hava sahasını ihlal ettiğini belirtmek gerekir.

27 Eylül’de Ermenistan-Azerbaycan sınırının aynı bölümünde bir Türk F-16 uçağı Ermenistan hava sınırını ihlal etmiş ve Vardenis bölgesi yönünde füzeler ateşlemiştir.

Türk Hava Kuvvetleri, 29 Temmuz-13 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen büyük çaplı Türk-Azerbaycan askeri tatbikatları sırasında Azerbaycan’a gelmiş ve bugüne kadar Azerbaycan’dan çıkmamıştır.

Türk silahlı kuvvetlerinin bu kışkırtıcı eylemleri bölgesel güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atmakta ve uluslararası toplumun düşmanlıkları durdurma çabalarını engellemektedir.

Uluslararası toplum, bölge dışındaki güçleri, çatışmayı tırmandırmaktan kaçınmaya çağırmış olup, Türkiye bu çağrılara kulak vermelidir.

Hava kuvvetleri dâhil, Türk birliklerinin çatışma bölgesinden derhal çekilmesini talep ederek, Türkiye’nin kışkırtıcı eylemlerini şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan Kamu Radyosu