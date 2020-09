Ermeni satranç büyükustası Levon Aronyan Ermeni halkına desteğe çağırdı

Dünyaca meşhur Ermeni satranççı Levon Aronyan başlattıkları destek kampanyasına katımaya çağırdı.

Çağrı açıklamasında Ermenistan Milli takımının ünlü satanççısı şu sözlere yer verdi:

“Sevgili arkadaşlar, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ın Türkiye ve Azerbaycan tarafından saldırıya uğradığını biliyorsunuzdur. Benim arkadaşlarımdan birçoğu vatanımızı ve sınırlarımızı savunmaya hazırlanıyorlar.

Herhangi bir destek şu an vatanım için çok gerekli olabilir. Dolayısıyla başlattığımız destek kampanyamıza katılmanızı rica ediyorum. Aşağıdaki hesap numaralara desteğinizi gönderebilirsiniz.”

Ermeni dram için:

Ermenistan Merkez Bankası

Yerevan, Vazgen Sargsyan sok. 6, 0010

h/հ 103003240159 (AMD)

‘Hayastan’ All Armenian Fund

Euro için:

Correspondent bank:

Commerzbank, Frankfurt

SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101 EUR

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003249150

All-Armenian Fund

Dolar için:

Correspondent Bank:

JPM Chase Bank N.A., New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

