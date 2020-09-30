Ermeni satranç büyükustası Levon Aronyan Ermeni halkına desteğe çağırdı

Dünyaca meşhur Ermeni satranççı Levon Aronyan başlattıkları destek kampanyasına katımaya çağırdı.
Çağrı açıklamasında Ermenistan Milli takımının ünlü satanççısı şu sözlere yer verdi:
“Sevgili arkadaşlar, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ın Türkiye ve Azerbaycan tarafından saldırıya uğradığını biliyorsunuzdur. Benim arkadaşlarımdan birçoğu vatanımızı ve sınırlarımızı savunmaya hazırlanıyorlar.
Herhangi bir destek şu an vatanım için çok gerekli olabilir. Dolayısıyla başlattığımız destek kampanyamıza katılmanızı rica ediyorum. Aşağıdaki hesap numaralara desteğinizi gönderebilirsiniz.”
Ermeni dram için:
Ermenistan Merkez Bankası
Yerevan, Vazgen Sargsyan sok. 6, 0010
h/հ 103003240159 (AMD)
‘Hayastan’ All Armenian Fund
Euro için:
Correspondent bank:
Commerzbank, Frankfurt
SWIFT code: COBADEFF
Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101 EUR
Central Bank of the Republic of Armenia
SWIFT (BIC) code: CBRAAM22
Beneficiary: Acc. 103003249150
All-Armenian Fund
Dolar için:
Correspondent Bank:
JPM Chase Bank N.A., New York
SWIFT code: CHASUS33
Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782
Central Bank of the Republic of Armenia
SWIFT (BIC) code: CBRAAM22
Beneficiary: Acc. 103003241157
All-Armenian Fund
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/30/Ermeni-satranç-Levon-Aronyan-Ermeni/193984
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