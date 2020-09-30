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Dağlık Karabağ: Bakü ve Erivan’da halk son çatışmalar için ne diyor?

2020-09-30
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Ermenistan ve Azerbaycan arasında statüsü anlaşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. 

BBC Azerice Servisi ve ajanslar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü ile Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sokağın nabzını tuttu. 

Azeriler ve Ermeniler çatışmalarla ilgili neler düşündüğünü anlattı. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54361078

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