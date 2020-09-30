Charles Aznavour’un kızından Karabağ paylaşımı

Dünyaca ünlü Fransız Ermeni şarkıcı Charles Aznavour’un kızı, şarkıcı Seda Aznavour, kendi Facebook sayfası üzerinden cephe hattında doğru yola çıkan Ermenileri yüreklendiren bir paylaşımda bulundu.

Seda Aznavur yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

”Ermenistan polisi ve askerleri de katılıyor. Moralleri yüksek. Hepimizin kalbi onlarla. Allah onları korusun, yar ve yardımcısı olsun.”

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçti. Artsakh’a karşı hava ve füze saldırıları başlatıldı.

Dağlık Karabağ’a ve çevresine saldırılar düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okullarını hedef aldı. Çok sayıda konutta hasar oluştu ve çok sayıda eve mermi isabet etti. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Artsakh Ermeni sivil halk arasında 3 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 sivil yaşamını yitirmiş. 1 sivil de 29 Eylül’de Ermenistan’da yaşamını yitirdi. Ermeni tarafı, 80 şehit ve 120 kadar yaralı olduğunu da açıkladı.

Artsakh Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan, şu ana dek yaklaşık 790 can kaybı verdi. Azerbaycan’ın 1900 kadar yaralı olduğu da açıklandı. Azerbaycan ordusuna ait toplam 7 helikopter, 72 İHA, 137 zırhlı araç ve 1 uçak imha edildi. Çatışmalar devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/30/Charles-Aznavour-Seda-Karabağ/193976