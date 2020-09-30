BM Güvenlik Konseyi çağrısı – Ermenistan Kamu Radyosu

BM Güvenlik Konseyi, Azerbaycan ve Ermenistan’a ateşi derhal durdurma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dağlık Karabağ’ın ihtilaf bölgesindeki durumun tırmanmasıyla ilgili kapalı bir görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

“BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Dağlık Karabağ’ın ihtilaf bölgesindeki temas hattı boyunca geniş çaplı çatışmalarla ilgili raporlardan duydukları endişeyi dile getirdi.

Konsey, güç kullanımını şiddetle kınamakta ve sivil halk arasındaki kayıplardan dolayı üzüntü duymaktadır.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Genel Sekreter’in taraflara düşmanlıkları derhal sona erdirme, gerilimleri azaltma ve yapıcı görüşmelere derhal dönme çağrısını desteklemektedir.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarının merkezi rolüne tam destek verdiklerini ifade ederek, tarafları diyalogu mümkün olan en kısa sürede önkoşul olmaksızın sürdürmeye çağırmaktadır.”

Ermenistan Kamu Radyosu