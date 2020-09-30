Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla görüşen Lavrov: Moskova’da görüşme organize etmeye hazırız

Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla görüşen Lavrov: Moskova’da görüşme organize etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Moskova’nın Dağlık Karabağ’daki çatışmalara siyasi ve diplomatik çözüm bulunması için gereken koşulları sağlamak amacıyla hem ulusal düzeyde hem de AGİT Minsk Grubu’nun diğer eş başkanlarıyla arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi de dahil uluslararası temasları Moskova’da organize etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Sputnik Türkiye