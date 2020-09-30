Azerbaycan’ın savaş suçları AİHM’de – Ermenistan Kamu Radyosu

Stepanakert ve Martakert sivil nüfusun hedef alınmasına ilişkin kanıtlar AİHM’ye gönderildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 29 Eylül kararına istinaden ve Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin Avrupa Mahkemesine sunduğu önceki bilgilere ek olarak, bugün Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti son gelişmeler hakkında AİHM’e ek bilgiler gönderdi.

Özellikle, 30 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’nin Stepanakert ve Martakert şehirlerindeki sivil nüfusun ve sivil kurumların hedeflenmesine ilişkin kanıtlar AİHM’ye sunulmuştur.

Ermenistan Kamu Radyosu