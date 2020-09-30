Azerbaycan’ın saldırısı 105 yıl önce Ermeni Soykırımı’nın hayaletinin geri dönüşüdür

Uluslararasi Ceza Adaleti Komisyonu Başkanı, Barcelona Hukuk Üniversitesi İnsan Hakları Komisyon Başkanı Erika Torregrossa, Twitter üzerinden Azerbaycan’ın Ermenistan’a ve Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı saldırıları ile ilgili paylaşımda bulundu.

İspanyol insan hakları savunucusu, uluslararası toplumun 105 yıl önce yaşanan Ermeni Soykırımı’nın tekrarlanmasına izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Torregrossa yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

”Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın saldırısı tüm bölgeyi istikrarsızlaştırıyor ve ağır bir insan hakları ihlalidir. Bu, 105 yıl önce Ermeni Soykırımı’nın hayaletinin geri dönüşüdür. Uluslararası toplum bunun tekrarlanmasına izin veremez.”

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçti. Artsakh’a karşı hava ve füze saldırıları başlatıldı.

Dağlık Karabağ’a ve çevresine saldırılar düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okullarını hedef aldı. Çok sayıda konutta hasar oluştu ve çok sayıda eve mermi isabet etti. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan’ın saldırısı sonucu Artsakh Ermeni sivil halk arasında 3 günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 sivil yaşamını yitirmiş. 1 sivil de 29 Eylül’de Ermenistan’da yaşamını yitirdi. Ermeni tarafı, 80 şehit ve 120 kadar yaralı olduğunu da açıkladı.

Artsakh Savunma Ordusu’ndan edinen bilgilere göre Azerbaycan, şu ana dek yaklaşık 790 can kaybı verdi. Azerbaycan’ın 1900 kadar yaralı olduğu da açıklandı. Azerbaycan ordusuna ait toplam 7 helikopter, 72 İHA, 137 zırhlı araç ve 1 uçak imha edildi. Çatışmalar devam ediyor.

El ataque de #Azerbaiyan a #Armenia desestabiliza toda la zona y supone una grave violación de derechos humanos

Es el regreso del fantasma que hace 105 años llevó a cabo el Genocidio Armenio. La comunidad Internacional no puede permitir que se repita. https://t.co/KcGyavsoj5… pic.twitter.com/15Mw6sXDCQ — Erika Torregrossa (@ErikaTorregrosa) September 29, 2020

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/30/Erika-Torregrossa-Karabağ-Artsakh/193990