Azerbaycan kargo uçakları İsrail’den uçuş gerçekleştirmektedir – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan kargo uçakları İsrail’e veya İsrail’den uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Flightradar24 platformu, Azerbaycan Silk way airlines havayollarının (hisselerinin çoğu Arzu Aliyev’in kızı İlham Aliyev’e ait) iki farklı kargo uçağının, İsrail’e ve İsrail’den uçtuğunu göstermektedir.

Razminfo ajansının verdiği bilgiye göre, bu uçaklardan, IL-76TD ZP4612, İsrail’in Uwda bölgesi yakınlarından (bir hava üssünün bulunduğu) Bakü’ye, IL-76TD-90VD ise Bakü’den ayrılıp, Gürcistan hava sahasından geçerek, Türkiye’ye girmekte ve büyük olasılıkla İsrail’e gitmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu