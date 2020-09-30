Azerbaycan açıkladı: 2 bin 300 Ermeni askeri öldürüldü!

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Azerbaycan-Ermenistan cephesinde sıcak çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada “Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, “Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırıyor. İlk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var” açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, açıklamasında, “Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend’de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi” bilgilerine yer verdi.

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2020/09/30/azerbaycan-acikladi-2-bin-300-ermeni-askeri-olduruldu