Artsakh’ta her iki yönde Türk F-16 savaş uçakları kullanıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’ta her iki yönde Türk F-16 savaş uçakları kullanıldı

Artsakh’daki savaşlarda, Savunma Ordusu birçok yönden dikkate değer başarılar kaydetti.

Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, düşmanın bugün yine kuzeydoğu ve daha sonra güney yönlerinde Türk F-16 çok fonksiyonlu uçaklarını kullandığını bildirdi.

“Şu anda, tüm savaş alanı boyunca yoğun çatışmalar devam ediyor. Açıklamada, “Savunma Ordusu bir dizi alanda dikkate değer başarılar elde etti.”

Düşmanın insan-askeri-teknik kayıpları artıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu