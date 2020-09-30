ՏԻԳՐԱՆ ԿԻՒԼՄԷԶԿԻԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / DİKRAN GÜLMEZGİL’İN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 29 Սեպտեմբեր 2020, Երեքշաբթի, ժամը՝ 11.00ին Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Գարակէօզեան Տան Խնամակալութեան Ատենապետ՝ Տիգրան Կիւլմէզկիլը։ Սոյն ընդունելութեան ընթացքին Տիար Կիւլմէզկիլ Նորին Ամենապատուութեան տեղեկութիւններ փոխանցեց, Ս. Փրկիչ Ազգային Հիւանդանոցի Հոգաբարձութեան եւ Գարակէօզեան Տան Խնամակալութեան միջեւ կալուածի մը սեպհականութեան առընչութեամբ գոյացած տարակարծութեանց մասին։ Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հայրը յետ ունկնդրութեան իր Հայրական յորդորները տուաւ տարակարծութեան խաղաղ եւ սիրոյ մթնոլորտի մէջ լուծման կապակցութեամբ։ Նաեւ յաջողութիւն մաղթեց խնամակալութեան համայնքանուէր գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 29 Eylül 2020, Salı, saat 11.00’de Patrikhane’de Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil’i kabul etti. Sohbet esnasında, Sayın Gülmezgil, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ile Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı arasında, bir taşınmaz nedeniyle meydana gelen anlaşmazlık hakkında, Patrik Hazretleri’ni bilgilendirdi. Patrik Hazretleri, sayın konuğu dinledikten sonra, sorunun esenlik ve sevgi ortamı içerisinde çözüm bulması için pederane çözüm önerilerinde bulundu. Bu vesileyle, cemaat yararına yürütecekleri çalışmalarda başarılar diledi.

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