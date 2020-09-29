“Türkler Müslüman değildir, müşriktir”

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İsmail Saymaz

Cübbeli’nin suçladığı Selefi liderlerden Murat Gezenler, SÖZCÜ’ye konuştu:

“Türk toplumu müşrik bir toplumdur. Çünkü oy atmak ve çocukları okula göndermek şirktir. Askere gitmek küfürdür. Türkler Müslüman değildir.”

Bu sözler, Türkiye’deki Selefilerin en şöhretli vaizlerinden biri olan Murat Gezenler’e ait. Gezenler, “Silahlı 150 Selefi dernek var” diyen “Cübbeli Ahmet Hoca” lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’nün, bizzat adını verdiği Selefilerden…

Ünlü’nün iddiasını sormak ve Selefiliği anlamak için Gezenler ile konuştum.

46 yaşındaki Gezenler evli ve dört çocuk babası…

Konya’da yaşıyor.

Şehadet Yayınları yoluyla görüşlerini yayıyor.

Yazdığı üç, çevirdiği 20 kitabı var.

İmam hatip lisesinde Selefiliği benimsemiş.

Harita, maden ve jeoloji mühendislikleri ile uzay bilimi bölümlerini kazanmış. Fakat hepsinden atılmış.

2001’den beri El Kaide ve IŞİD’den dört yıl cezaevinde kalmış.

Tüm davalardan beraat ettiğini söylüyor.

Kendisini “davetçi” diye niteliyor.

Aslında propagandist…

2016’ya kadar IŞİD’i desteklediğini saklamıyor.

Zaten MİT raporunda IŞİD’in Konya lideri sayılıyor.

Ancak o, “Benim cemaatim yoktur. Liderlik vasfına sahip değilim. Beraber olduğum arkadaşlar var” diyor.

Bakın, neler söylüyor:

IŞiD’İ DESTEKLEDİM

– Neden IŞİD’in Konya lideri diye nitelendiriliyorsunuz?

Çünkü IŞİD’i ilk sahiplenenlerden oldum. O dönem Suriye’de mücadele eden bir yapıydı. Hak görüyordum.

– Hangi bağlamda?

Diğer grupların derdi sadece Esad’ı düşürmekti. Mesela ÖSO’nun hiç İslami alt yapısı yoktu. IŞİD, çıktığı bölgede İslami hükümler uyguladı.

Murat Gezenler

– MİT raporunda taraftarlarınızın IŞİD’e katıldığı yazılı.

Konya’da herkes IŞİD’e katıldı.

– Bunlar mescidinizin müdavimi miydi?

Tabii tabii.

– Siz gitmeyi düşündünüz mü?

Ben silah kullanmayı bilmiyorum. Teşebbüs etmedim.

– Gidenleri engellediniz mi?

Hiçbir zaman cihat hareketlerini engellemedim.

– IŞİD’in savaşını cihat olarak mı görüyordunuz?

Tabii ki.

– Peki bugün?

Bugün varlığı kalmadı. 2015’ten sonra işler değişti.

– IŞİD’in Türkiye’deki terör eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?

Türkiye’deki davet ortamında, bırakın silahlanmayı, kötü söz söylemenin bile haram olduğuna inanan bir topluluğuz. Bu eylemleri uygun görmüyoruz.

– Eylemleri kınadınız mı?

O dönemde cezaevindeydim.

– İnsan yakmasını, kafa kesip elektrik vermesini nasıl yorumluyorsunuz?

Şeriata göre haram değildir. Ama haram olmayan her şey yapılacak diye bir kaide yoktur. Bunların menfaat getirici olduğuna inanmadım.

– Siz de Alevi ve Şiileri İslam dışı görüyor musunuz?

Tabii ki.

– IŞİD türbeleri yıktı. Siz Konya’daki Mevlana Türbesi için ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’de İslami idare olsa yapacağı ilk iş bu tip tekke ve türbeleri yok etmek olur.

– Ya tarikatlar?

Onlar Allah’tan başka ilah edinmiştir.

KENDİ OKULLARIMIZ VAR

– IŞİD’e neden katılmadınız?

Düşünce olarak yakın değiliz. IŞİD, Sünni toplumları Müslüman kabul ederken, biz müşrik kabul ediyoruz.

– Anlamadım!

Türkler IŞİD için Müslümandır. Ama bizim için değildir.

– Biraz daha açar mısınız?

İnsanların hükmü Allah’tan gayrısına vermesi şirktir. Oy atmak şirktir. Çocuğu okula göndermek şirktir.

– Askere gitmek?

Küfürdür.

– Bu kişiler Müslüman değil midir?

Değildir. Müşriktir.

– Türkler yeniden mi Müslüman olmalıdır?

Hiç Müslüman olmamıştır.

– Sadece Selefileri mi Müslüman sayıyorsunuz?

Evet, bu akidede olanları kabul ediyorum.

– Çocuklarınızı okula gönderdiniz mi?

Hayır, göndermedim. Özel öğretmen tuttum.

– Cemaatiniz ne yaptı?

Uzun süredir Konya, Ankara ve İstanbul’da Müslümanlar 3-5 kişi bir araya gelip çocukların eğitimini çözüyor.

– Nasıl çözüyor?

Ev tutuyorsunuz. Orada ders veriyor, bu işi bilenler. Çok sağlıklı değil.

– Diploma?

Diplomaya ihtiyaç hisseden kim ki? Ya da dışarıdan okutabilirsin.

– IŞİD ile savaşan Türk askerini şehit görmüyorsunuz, yanılıyor muyum?

Yani…

– “Yani” derken?

Yani, şehit görmüyoruz. Kim Allah kelimesinin yücelmesi için savaşıyorsa şehit odur.

– Ölen, Türk Ordusu’ndan ise?

O şehit değildir.

SAYIMIZ 20 BİNDEN FAZLA, SİLAHLI KİMSE YOK

– Türkiye’de kaç Selefi var?

Çok yüksektir. MİT raporunda dediği gibi 10-20 bin değildir. Her ilde 20 cemaat vardır. Biri beş kişi, biri 10 kişi… Tekfir etme düşüncesinden ötürü sürekli ayrışıyoruz. Ancak 2 bin dernek yoktur.

– Cübbeli’nin açıklamalarına nasıl bakıyorsunuz?

Selefiler kurban edilecek. Zemin hazırlanıyor. Bir ay sonra operasyonlar başlayacak, hepimiz içeriye gireceğiz. İkincisi, tarikatlar kan kaybediyor.

– Neden kurban edileceğinizi düşünüyorsunuz?

Sisteme entegre olmadığımız için.

– Silahlı Selefi grup yok mu?

Böyle bir düşüncesi olmadı Selefi yapının. Ben 2001’den beri beş operasyon yedim. Bir kibrit çıkmadı. Belki bir iki kişi silahlanmış olabilir.

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/ismail-saymaz/turkler-musluman-degildir-musriktir-6058726/