Türkiye’den Ermenistan’ın iddialarına yalanlama

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “‘Türkiye, Ermeni uçağını vurdu’ iddiaları doğru değil” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Ermenistan’a ait SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti.

Bu iddiaya Türkiye’den yalanlama geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun iddiaya tepki gösterdi.

“Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına, bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin” dedi.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyeden-ermenistanin-iddialarina-yalanlama-519628.html