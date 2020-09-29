Türkiye “cihatçı gönderiyor” iddiası

Dağlık Karabağ krizi nedeniyle savaşın eşiğine gelen Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlik sürerken Azerbaycan’a tam destek açıklayan Türkiye’ye yönelik cihatçı gönderme iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

The Guardian gazetesinin haberinde, Afrin’de bir eğitim kampı kurulduğu ve cihatçıların “sınır muhafızları” olarak görev yapmak üzere maaş karşılığı eğitildiği iddia edildi. Buna göre eğitim, yaklaşık bir ay önce başladı.

The Guardian’a konuşan Suriyeli iki kardeş, Afrin’deki eğitim programına 13 Eylül’de katıldıklarını öne sürdü. Kardeşler, normalde Azez’de yaşadıklarını, kendilerine bir başka ülkede çalışmak üzere bir Türk güvenlik şirketinde iş teklif eden milis liderleri aracılığıyla Afrin’e gittiklerini öne sürdü.

“AYDA 7 İLA 10 BİN TL TEKLİF ETTİLER”

Afrin’deki askeri kampa 13 Eylül’de vardıklarını anlatan kardeşler, burada Sultan Murat Tugayları’nın bir komutanı ile görüştüklerini söyledi. İddiaya göre komutan, Azerbaycan’daki petrol ve gaz tesisleri ile gözlem noktalarında muhafızlık yapmaları için üç ila altı aylık kontratlar önerdi, ayda 7 bin ila 10 bin TL’lik maaş teklifinde bulundu.

SOHR DA İDDİA ETTİ

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin Suriye’den çektiği 300 dolayında paralı askeri Dağlık Karabağ’a gönderdiği iddiasında bulundu. Gözlemevi’nin internet sitesinde yer alan iddialarda, “24 Eylül’de güvenilir kaynaklar Gözlemevi’ne (SOHR), Türk hükümetinin, çoğu ‘Sultan Murad’ ve ‘El-Emşad’ fraksiyonlarından oluşan Türkiye destekli Suriye gruplarının 300’den fazla üyesini kuzeybatıdaki Afrin kantonunun köy ve kasabalarından taşıdığını bildirdi” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Vatikan basın servisi Asianews’de de benzer iddiaların yer aldığı bir haber yer aldı. Habere göre, Türkiye bin 800 dolar maaş verdiği 4 bin dolayında İslamcı milisi Afrin’den Dağlık Karabağ ve Ermenistan’a yönelik saldırılar için üç ay boyunca paralı asker olarak bulunacakları Bakü’ye sevk etti. Türkiye hükümetinden henüz söz konusu iddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

PAŞİNYAN’DAN MERKEL’E: TÜRKİYE’NİN SALDIRGAN EYLEMLERİNİ ENGELLEYİN

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki gerginliği konuştu ve Türkiye’nin ‘bölgedeki saldırgan politikasına’ engel olma çağrısı yaptı.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan ve Merkel telefonla Dağlık Karabağ’daki gerginliği ele aldı.

Paşinyan, temmuzda gerginliğin tırmanmaya başlamasından beri, Türkiye’nin bölgede görülmemiş düzeyde bir aktiflik gösterdiğini ifade etti. Paşinyan, Merkel’e Türkiye’nin saldırgan ve yıkıcı eylemlerinin engellenmesinin yanı sıra bölgede duruma müdahil olmasının önüne geçilmesi için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulundu.

MERKEL: SORUNUN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜNDEN BAŞKA ALTERNATİF YOK

Bölgede gerginleşen durumla ilgili derin endişelerini ifade eden Merkel, Karabağ sorununun barışçıl yolla çözümünden başka alternatif olmadığını ve AGİT Minsk Grubu çerçevesinde barış sürecine geri dönülmesi gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi