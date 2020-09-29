Türkiye, askerlerini Nahçıvan’a göndermek için bir sebep arıyor. Paşinyan’ın Россия 1 röportajı

Türkiye, askerlerini Nahçıvan’a götürmek için bir sebep arıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Россия 1 TV kanalının “60 Dakika” programı çerçevesinde böyle bir açıklama yaptı.

“Bu askeri operasyonlarda bir incelik var: Türkiye bu sürece dahil oluyor, hatta askeri operasyonları yönettiği kısımlar var. Nahcivan’da halihazırda Türk ordusunun birkaç birliği olduğu bilgisine sahibiz. Ayrıca bundan önce Ağustos ayında Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikatlar düzenliyorlardı. Paşinyan, “Bu savaş, bu askeri tatbikatların devamı olarak başladı” dedi.

Paşinyan, Türklerin Azerbaycan’ın düşmanlıklarına katılan Suriye’den paralı askerler getirdiklerine dair söylentiler olduğunu da belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, söylentilerin Azerbaycan halkı ile paralı askerler arasında zaten çatışmalar yaşandığını kanıtladığını söyledi. Paralı askerler mağazalara girer ve şeriat yasasını uygulamaya çalışır. Örneğin dükkanlarda alkol satmamayı talep ediyorlar.

Türkiye’nin çatışmaya müdahil olmasından bahseden Paşinyan, Ermeni Soykırımı’nın Osmanlı Türkiyesi’nde 20. yüzyılın başında yapıldığını hatırlattı.

Ermenistan’ın ve Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin Türkiye’den doğrudan tehlike altında olduğunun açık olduğunu vurguladı. Bu Ermeni halkına karşı bir savaş. Artık halkımızın meşru müdafaa fırsatını kullanması gerekiyor.

Paşinyan, “İyiliğe yol açmadığından ve savaşa yol açacağından Uluslararası toplum Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki rolünü kınamalı” dedi.

Ermeni Kamu Radyosu