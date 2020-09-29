Türkiye, Afrin’de cihatçılardan oluşan ‘Azerbaycan kampı’ kurdu – The Guardian

Azerbaycan ile Ermenistan arasında tartışmalı bölge Dağlık Karabağ’da çıkan çatışmalar savaş noktasına gelirken Türkiye’nin rolü de tartışılıyor.

Pazar günü Türkiye’nin Azerbaycan’a destek amaçlı Suriye’den cihatçıları gönderdiğine dair görüntüler dikkat çekerken, uluslararası meda kurumları da peş peşe görüntüleri doğrulayan haberlere imza atıyorlar.

Reuters’ın iki cihatçı ile röportajının ardından The Guardian da Suriyeli iki kardeşin anlatımlarına yer veren bir haber yayımladı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre, özel bir Türk güvenlik şirketinin, “Azerbaycan’a konuşlandırılması planlanan Suriyeli militanları Afrin’de eğittiği” öne sürüldü.

Haberde isim verilmese de u şirketin SADAT olabileceği düşünülüyor.

Haberde, Afrin’de bir eğitim kampı kurulduğu ve militanların ‘sınır muhafızları’ olarak görev yapmak üzere maaş karşılığı eğitildiği iddia edildi. Buna göre eğitim, yaklaşık bir ay önce başladı.

The Guardian’a konuşan Suriyeli iki kardeş, Afrin’deki eğitim programına 13 Eylül’de katıldıklarını öne sürdü. Kardeşler, normalde Azez’de yaşadıklarını, kendilerine bir başka ülkede çalışmak üzere bir Türk güvenlik şirketinde iş teklif eden milis liderleri aracılığıyla Afrin’e gittiklerini söylüyorlar.

Afrin’deki askeri kampa 13 Eylül’de vardıklarını anlatan kardeşler, burada Sultan Murat Tugayları’nın bir komutanı ile görüştüklerini kaydediyor. Buna göre komutan, Azerbaycan’daki petrol ve gaz tesisleri ile gözlem noktalarında muhafızlık yapmaları için üç ila altı aylık kontratlar önerdi, ayda 7 bin ila 10 bin TL’lik maaş teklifinde bulundu.

NEW: there has been a lot of speculation that Syrian rebels have already deployed to Azerbaijan, via Turkey, to take part in the Nagorno-Karabakh fighting. So far I do not think any large numbers have arrived, but it is true that many have signed up: https://t.co/jtQh3lpgnl — Bethan McKernan (@mck_beth) September 28, 2020

İsmi Muhammed olarak verilen kardeşlerden biri, “Liderimiz bize savaşmayacağımızı, sadece bazı bölgeleri koruyacağımızı söyledi. Maaşlarımız yeterli değil, dolayısıyla bunu para kazanma fırsatı olarak görüyoruz” diyor. Bu kişilere yapacakları işin içeriği ve Azerbaycan’a ne zaman konuşlandırılacakları konusunda henüz ayrıntı verilmemiş.

İsmi Mahmud olarak verilen diğer kişi ise “Halep’te terzilik yapıyordum ama Azez’e gitmek zorunda kaldığımızdan beri ailem ve ben yeterince kazanamıyoruz” diye konuşuyor. Haberde, “Vaat edilen maaşlar, Suriyeli isyancıların Beşar Esad’la savaşta Ankara’dan aldığı aylık 450-550 TL’ye kıyasla çok büyük” ifadesine yer veriliyor.

The Guardian’ın konuştuğu Ömer isimli isyancı ise Afrin’e İdlib’den 22 Eylül’de, 150 başka isyancıyla birlikte çağırıldığını belirtiyor.

Ömer, kendilerine bu tarihte “konuşlandırılmaya hazır olmalarının” söylendiğini ancak aynı gün içinde bu kararın bir sonraki emre kadar ertelendiğini ifade ediyor.

Ömer, İdlib’deyken bir aracı sayesinde, ilk ay alacağı maaşın 200 dolarını vermesi karşılığında ‘yerel bir temsilciliğe adını kaydettirdiğini’ anlatırken, “Libya’da iş teklifi olduğunu ilk duyduğumuzda insanlar oraya gitmeye korkuyordu fakat şimdi Libya veya Azerbaycan’a gitmek isteyen binlerce kişi var. Burada bizim için hiçbir şey yok” diye konuşuyor.

The Guardian haberde, Suriyeli militanların Azerbaycan’a potansiyel olarak konuşlanmasının “Ankara-Moskova rekabetinde Suriye ve Libya’dan sonra üçüncü bir perde açacağı” yorumu yapılıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin önceki gün yeniden alevlenmesi sonrasında benzer iddialar resmi düzeyde de dillendirilmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ve Rus medyası Türkiye’nin 4 bin Suriyeli militanı Dağlık Karabağ’a taşıdığını öne sürmüş, iddialar Azerbaycan tarafından yalanlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Ermenistan’ı paralı askerleri savaştırmakla suçlamıştı.

Ahval News