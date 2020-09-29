Türk-Azeri niyetler etkisiz hale getirilmelidir – Ermenistan Kamu Radyosu

Barış görüşmelerini reddeden Azerbaycan liderliği, Karabağ sorununun çözümü için geniş çaplı bir savaşı kışkırtarak yolunu seçti. Böyle bir açıklama, Ermenistan Daimi Tam Yetkili Temsilcisi Victor Biagov tarafından CSTO Daimi Konseyi’nin bugünkü oturumunda yapıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın servisine göre Biyagov, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı temas hattında başlattığı saldırganlık nedeniyle sivil halk da dahil olmak üzere çok sayıda mağdur ve yaralı olduğunu kaydetti. Mevcut durumu, sivil nüfusun hedeflenmesini, altyapıyı ve daha sonra topçu ve hava kuvvetlerini kullanan kışkırtıcı eylemleri sundu.

Ermenistan Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, meslektaşlarının dikkatini Azerbaycan saldırısının önceden planlandığına çekti. Türkiye’nin, “uluslararası hukukun tamamen ihlalinden başka bir şey olmayan” Azerbaycan’a kayıtsız şartsız desteği konusunda derin endişelerini dile getirdi.

Biyagov, “Özellikle endişe verici olan, CSTO sorumluluk alanındaki durumun daha da istikrarsızlaştırılmasına katkıda bulunan ve bölge halkları için ciddi bir tehdit oluşturan Azerbaycan’a yönelik koşulsuz askeri-siyasi yardımdır” dedi.

Türk uzmanların Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptıklarını İHA ve askeri uçaklar dahil olmak üzere Türk yapımı askeri teçhizat kullandıklarını vurguladı.

“CSTO üye devletinin sınırında Türk-Azeri gruplarının birikimi bizi endişelendirmekten başka bir şey yapamaz. Ermeni temsilci, “Bu Türk-Azerbaycan ittifakının niyetlerini etkisiz hale getirmek için tüm gücümüzle direnmeye kararlıyız” dedi.

Biyagov, bu sabah Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yaydığı ve çatışmanın tırmanmasına zemin hazırlamayı ve Ermenistan’a yönelik saldırganlık yapmayı amaçlayan yanlış bilgilere de değindi.

“Çatışmanın coğrafyasını genişletmek Ermenistan Cumhuriyeti’nin güvenliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine acil bir tehdit oluşturabilir.

Bu durumda yabancı saldırganlığa toplu tepkiye karşı koymak için uygun askeri-politik mekanizmaları kullanacağız.” Dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu