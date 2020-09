The Guardian: Özel bir Türk güvenlik şirketi Afrin’de ‘Azerbaycan kampı’ kurdu

DUVAR – Özel bir Türk güvenlik şirketinin, ‘Azerbaycan’a konuşlandırılması planlanan Suriyeli militanları Afrin’de eğittiği’ öne sürüldü. The Guardian gazetesinin haberinde, Afrin’de bir eğitim kampı kurulduğu ve militanların ‘sınır muhafızları’ olarak görev yapmak üzere maaş karşılığı eğitildiği iddia edildi. Buna göre eğitim, yaklaşık bir ay önce başladı.

The Guardian’a konuşan Suriyeli iki kardeş, Afrin’deki eğitim programına 13 Eylül’de katıldıklarını öne sürdü. Kardeşler, normalde Azez’de yaşadıklarını, kendilerine bir başka ülkede çalışmak üzere bir Türk güvenlik şirketinde iş teklif eden milis liderleri aracılığıyla Afrin’e gittiklerini öne sürdü.

‘AYDA 7 İLA 10 BİN TL TEKLİF ETTİLER’

Afrin’deki askeri kampa 13 Eylül’de vardıklarını anlatan kardeşler, burada Sultan Murat Tugayları’nın bir komutanı ile görüştüklerini söyledi. İddiaya göre komutan, Azerbaycan’daki petrol ve gaz tesisleri ile gözlem noktalarında muhafızlık yapmaları için üç ila altı aylık kontratlar önerdi, ayda 7 bin ila 10 bin TL’lik maaş teklifinde bulundu.

NEW: there has been a lot of speculation that Syrian rebels have already deployed to Azerbaijan, via Turkey, to take part in the Nagorno-Karabakh fighting. So far I do not think any large numbers have arrived, but it is true that many have signed up: https://t.co/jtQh3lpgnl — Bethan McKernan (@mck_beth) September 28, 2020

‘PARA KAZANMA FIRSATI’

İsmi Muhammed olarak verilen kardeşlerden biri, “Liderimiz bize savaşmayacağımızı, sadece bazı bölgeleri koruyacağımızı söyledi. Maaşlarımız yeterli değil, dolayısıyla bunu para kazanma fırsatı olarak görüyoruz” dedi. İddiaya göre, bu kişilere yapacakları işin içeriği ve Azerbaycan’a ne zaman konuşlandırılacakları konusunda henüz ayrıntı verilmedi.

GUARDIAN: ANKARA’NIN VERDİĞİ MAAŞTAN ÇOK YÜKSEK

İsmi Mahmud olarak verilen diğer kişi ise “Halep’te terzilik yapıyordum ama Azez’e gitmek zorunda kaldığımızdan beri ailem ve ben yeterince kazanamıyoruz” diye konuştu. Haberde, “Vaat edilen maaşlar, Suriyeli isyancıların Beşar Esad’la savaşta Ankara’dan aldığı aylık 450-550 TL’ye kıyasla çok büyük” ifadeleri kullanıldı.

‘İDLİB’DEN 150 KİŞİYLE 22 EYLÜL’DE GİTTİM’

The Guardian’ın konuştuğu Ömer isimli isyancı ise Afrin’e İdlib’den 22 Eylül’de, 150 başka isyancıyla birlikte çağırıldığını öne sürdü. Ömer, kendilerine bu tarihte ‘konuşlandırılmaya hazır olmalarının’ söylendiğini ancak aynı gün içinde bu kararın bir sonraki emre kadar ertelendiğini iddia etti. Ömer, İdlib’deyken bir aracı sayesinde, ilk ay alacağı maaşın 200 dolarını vermesi karşılığında ‘yerel bir temsilciliğe adını kaydettirdiğini’ anlattı. Suriyeli militan, “Libya’da iş teklifi olduğunu ilk duyduğumuzda insanlar oraya gitmeye korkuyordu fakat şimdi Libya veya Azerbaycan’a gitmek isteyen binlerce kişi var. Burada bizim için hiçbir şey yok” diye konuştu.

Haberde, “Azerbaycan teklifinde olduğu gibi, Libya’ya gidenlerin bazıları kendilerine muhafız olarak konuşlandırılacaklarının söylendiğini ama kendilerini bunun yerine cephede savaşırken bulduklarını söylüyor. Birçoğu ayrıca, komutanların maaşların yüzde 20’sini cebe attığını söylüyor” denildi.

‘SULTAN MURAT KOMUTANLARI ÇOKTAN GİTTİ’ İDDİASI

The Guardian, Suriye Milli Ordusu’ndan bazı kaynaklar ile Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin de, Sultan Murat Tugayları’ndan 500 kişinin Azerbaycan’a şimdiden konuşlandırıldığını öne sürdüğünü yazdı. Bu kişilerin aralarında iki üst düzey komutanın da bulunduğu öne sürülürken, gazetenin haberinde bu iddiaların teyit edilemediği belirtildi.

‘RUSYA İLE REKABETTE ÜÇÜNCÜ PERDE’

The Guardian haberde, Suriyeli militanların Azerbaycan’a potansiyel olarak konuşlanmasının ‘Ankara-Moskova rekabetinde Suriye ve Libya’dan sonra üçüncü bir perde açacağı’ yorumu yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinin önceki gün yeniden alevlenmesi sonrasında benzer iddialar resmi düzeyde de dillendirilmişti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ve Rus medyası Türkiye’nin 4 bin Suriyeli militanı Dağlık Karabağ’a taşıdığını öne sürmüş, iddialar Azerbaycan tarafından yalanlanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Ermenistan’ı paralı askerleri savaştırmakla suçlamıştı. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar