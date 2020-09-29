Rusya’dan Türkiye’ye Karabağ ‘uyarısı’: Askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek

DUVAR – Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ‘Türkiye gibi ortak ülkeleri Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye çağırdıklarını’ söyledi. Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre, Peskov bölgede yükselen son kriz konusunda Ankara, Bakü ve Erivan’la sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

‘KESİNLİKLE KARŞIYIZ’

Basın toplantısında konuşan Peskov, “Cephe hattında yaşananlar hakkında tüm bilgileri topluyoruz. Kremlin, öncelikle ateşin ve askeri faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini düşünüyor. Azerbaycan veya Ermenistan’a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz” dedi.

‘TÜRKİYE GİBİ PARTNER ÜLKELERİ ÇABA GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Peskov, bu bağlamda Türkiye gibi partner ülkeleri çatışan tarafların ateşkese ikna edilmesi ve uzun süredir devam eden bu krizin diplomatik çözüm sürecine döndürülmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdıklarını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun diğer eş başkanlarının Dağlık Karabağ’da çözüm konusunda macerada kaçınması ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti. (Sputnik)

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