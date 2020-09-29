Rus Dışişleri ve İçişleri yetkilileri, Azeri ve Ermeni büyükelçilerle Dağlık Karabağ krizini ele aldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gorovoy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda Azeri ve Ermeni büyükelçilerle bir araya gelerek Dağlık Karabağ krizindeki son durumu masaya yatırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Polat Bülbüloğlu ve Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan‘la yapılan görüşmeler hakkında açıklama yayınladı.

Açıklamada, Rusya topraklarında uluslararası barış ve uzlaşının sürdürülmesinde Azeri ve Ermeni topluluklarının oynadığı rolün üzerinde durulduğu belirtildi.

Rus tarafı, Rus mevzuatının ihlal edilmesinin ve hak ihlallerinin ulusal kimlik üzerinden değerlendirilmesinin önüne geçilmesi için ortak çalışma yürütülmesinin birincil öneme sahip olduğunu vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202009291042938715-rus-disisleri-ve-icisleri-yetkilileri-azeri-ve-ermeni-buyukelcilerle-daglik-karabag-krizini-ele/