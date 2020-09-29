Reuters ve The Guardian, Türkiye’nin Ermenilere karşı savaşmak üzere askerler kiraladığına değindi

İngiliz Reuters haber ajansı ve The Guardian Gazetesi, Türkiye’nin, Azerbaycan tarafından savaşmak üzere Yakın Doğu’dan paralı asker getirdiğine dair haberlere değindi.

Reuters’a konuşan iki militan, Türkiye’nin, bu hedefle kendilerine aylık 1500 ABD doları ödeyeceğini bildirdi. Suriye’de Türkiye taraftarı silahlı grup üyeleri olan bu militanlar, Azerbaycan’daki kendi faaliyetlerinin Ankara tarafından koordine edildiğini de açıkladı. Aynı zամanda militanlաr, ön anlaşmaya göre 25 Eylül tarihinde savaşmak için değil, sadece devriye görevi için Azerbaycan’a gitmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.



Azerbaycan, bu konudaki haberleri ısrarla inkar ederken Türkiye, konuyla igili hiçbir açıklama yapmıyor.

Türkiye’nin Azerbaycan yanlısı ve Ermeni karşıtı açıklamalarına The Guardan da değindi. Gazete, Azerbaycan’da bedelli askerlerin yerleştirilmesinin, bölgede Türkiye’nin hedeflerinin genişlediğinin bir ifadesi olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye, Libya ve Suriye’den sonra şimdi de Dağlık Karabağ’da Rusya ile üçüncü bir yarışma sahnesi yaratmakta.

Ermeni tarafının elde ettiği verilere göre Azerbaycan’a şu anda en az 4000 bedelli asker yerleştirilmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Reuters-The-Guardian-Türkiye-Ermeni/193856?__cf_chl_jschl_tk__=9f6abd79b8bf8083b818ea30ea718a55ebe52e12-1601366906-0-AVOs6mcJHSnLuabL_OuH0ldGdCXY1Khzt5s2XE-dJ7DQGB-3Uc8Q5CoqO3FLRR1kZtusYOHvSJziwX1DFTTnDn8WArypF-QVsxyJ9YfFCxAa61rFbnsVyYkd3SAZwGe72MTGQUsFgZw_mcqApkT8LkRHRSD7MMmdi3jJoxEhtf2IX4Q9hi7usop6PVLFn6vRMZOF5iy2bEMKHfi5_GM5bi_v9kpYDQ8HhYRaLCVdh6-ccxRxvrn4qdB2xmvncnsFBbSU3Yb1Mee3p-KlCn1UwqdAiMIYfEnMNu_u0lS2OFI7tUSkfG6HccT1UwKr9qZY0LgNKBiTjeWSg_f5OHFmGYOaETtzskWVimfZb2NoDULT