Paşinyan, Antonio Guterres ile görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

Başbakan Paşinyan, Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

Başbakan Nikol Paşinyan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in girişimi üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

Başbakan, Karabağ-Azerbaycan sınırındaki duruma değinerek, Azerbaycan’ın başlattığı savaş gerçeğini vurguladı.

Nikol Paşinyan, geçmiş yıllardaki tırmanışların aksine, bu durumun, Türkiye’nin çok aktif, önyargılı bir pozisyonu ve Azerbaycan’ın eylemlerinde doğrudan istikrarı bozucu bir varlıkla karakterize edildiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri, AGİT Minsk Grubu dahilinde barış sürecini yeniden başlatma gereğini vurgulayarak, mevcut durum ve gelişmelerle ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu