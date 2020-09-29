Ömer Çelik CHP’li Ünal Çeviköz’ü Twitter’dan kınadı

HYETERT- AKP MKYK ve MYK Üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik 28 Eylül attığı bir dizi twitle CHP’de dış politikadan sorumlu Ünal Çeviköz’ün “Türkiye’den Azerbaycan’a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan’a gönderildiği ifade ediliyor” şeklindeki açıklamasını kınadı. Çelik sözlerine şöyle devam etti.
“Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan’ın Dış İşleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır.
Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan’ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP’den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.
Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP’nin sahiplenmesi son yanlıştır. Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip bir kenara attınız; Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız…
Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışması Ermenistan’ı rahatsız ediyor ve Türkiye hakkında yalan üretiyorlar. Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasından CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan’ın ürettiği yalanlara sahip çıkıyorlar?
Türkiye’nin bu konudaki pusulası Azerbaycan’la sonuna kadar dayanışmadır. CHP’nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine, Türkiye’nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz.
Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı dün de net bir şekilde ifade etmiştir. CHP yönetiminin Ermenistan’ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir.
CHP yönetiminin bu provokatif açıklaması CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki vatandaşlarımız dünden beri Azerbaycan’a destek veren çok güçlü açıklamalar yapıyorlar. Türkiye tek yürek Azerbaycan’ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi yöndedir.
Originally tweeted by Ömer Çelik (@omerrcelik) on 2020-09-28.“
Ünal Çeviköz ise Çelik’in twitleri akabinde 27 Eylül akşamı katıldığı TV programının ilgili bölümünü paylaştı hem de akşam saatlerinde twitter hesabından kamuoyuna bir açıklama yayınlayarak iddiaları reddetti.
Çeviköz’ün twitleri ve açıklaması ise şöyle
“İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÜNAL ÇEVİKÖZ’ÜN HAKKINDA YÜRÜTÜLEN KARALAMA KAMPANYASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 28.09.2020
Dün bir televizyon kanalında naklettiğim bazı iddia ve haberler çarpıtılarak hakkımda iktidar partisi tarafından bir karalama kampanyasına dönüştürülmüş bulunmaktadır. Asıl üzücü olan, bu kampanya ile benim ve partimin Azerbaycan’ın yanında olmadığımız şeklinde yaratılan algıdır.
Elbette can Azerbaycan ile dayanışmamızı destekliyorum, destekliyoruz. Aksini hayal ve iddia etmek, sözlerimi çarpıtmak, yalnızca iddia sahiplerinin gaflet ve cehaletini ortaya koymaktadır. Devletimi çok önemli noktalarda temsil etmiş, ülkemizin menfaatlerini savunmuş ve bugün de ülkemizin kurucu partisinde siyaset yapan bir siyasetçi olarak, hakkımdaki asılsız iddiaları esefle kınıyorum.
Bizim geldiğimiz devlet terbiyesi ve yönetim geleneğinin, iktidarın şeffaflıktan uzak ve yanlış politikalarını eleştirmeyi ve onları ulusal çıkarlarımızın doğru bir savunucusu olma yoluna davet etmeyi gerektirdiğini kimse unutmasın.
Maalesef Türkiye hakkında çeşitli iddialar yazılıp çizilmekte ve ülkemizi son derece kötü bir duruma sokmaktadır.
Elbette bu Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir haksızlık olur. İktidarın bu iddiaları ivedilikle açıklığa kavuşturmasını ve geçersiz kılmasını bekliyoruz.
İktidar, dış politikada attığı adımlar hakkında Gazi Meclisimizde temsil edilen siyasi partilere bilgi vermemekte ve istişare etmemektedir. İktidarın bizlerin ve kamuoyunun gözlerinden kaçırmaya çalıştığı nedir?
Muhalefet olarak dış politikada, tüm ülkeyi bağlayan, her vatandaşımıza maliyeti olan ve bize danışılmadan atılan her adımı sormak, sorgulamak bizim muhalefet olarak doğal hakkımız ve daha önemlisi, tarih önündeki sorumluluğumuzdur.
İktidar ve yandaşları, bu tür ucuz kampanyalarla, sözlerimizi çarpıtmaya çalışarak saldırsalar da, tarihin bize yüklediği bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.
İktidarı, Gazi Meclisimizi yok saymaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Kendilerinin hep ortaya attığı yerlilik ve milliliğin ölçüsü budur.
Türkiye Cumhuriyeti, her kim olursa olsun, iktidar partisinden büyüktür. İktidarı bunun bilinci ve sorumluluğu içinde hareket etmeye davet ediyorum.”
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