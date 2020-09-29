İsviçre, Ermenistan ile Azerbaycan’ı müzakere masasına davet etti

İsviçre, Karabağ ihtilafının müzakere yoluyla çözülmesine yönelik AGİT Minsk Grubu’nun çabalarını destekleyerek, kendi topraklarında Ermenistan ile Azerbaycan’ın katılımıyla yüksek seviye görüşmeler düzenlemeye hazır olduğunu duyurdu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İsviçre, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının, ihtilafı barış yoluyla çözme çabalarına koşulsuz destek veriyor ve daha önce de yaptığı gibi en yüksek seviyede görüşmelere evsahipliği yapmaya hazırdır” denildi. Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmanın tırmanmasından endişe duyduğunu açıklayan İsviçre, tarafları, bölgede istikrarı korumaya ve güç kullanmamaya özen göstermeye çağırdı.

Tarafların, sivillerin korunması dahil uluslararası hukuk kapsamındaki kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatan Bern, ihtilafın barış yoluyla çöülmesinin tek olası yolu olan müzakere masasına bir an önce dönme çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. Çatışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Ermenistan-İsviçre-Azerbaycan/193839