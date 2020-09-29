Hovhannisyan: Türkiye, Ermenistan’a yönelik doğrudan saldırganlık sergilemektedir – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları bugün saat 10.30’da Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’ndan havalanarak, Azerbaycan’ın “Daylar” havaalanından havalanıp, Ermenistan’ın Vardenis bölgesindeki Vardenis, Meds Masrik ve Sotk bölgelerinde bulunan Ermenistan’ın yerleşim yerlerine ve silahlı kuvvetlerin kara birimleri yönünde Azerbaycan’ın SU-25 ve Türk yapımı “Bayraktar” İHA’ları ile roket atışlarının güvenliğini sağlamaktaydı.

Bu dönemde, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma birimlerine ait hava kuvvetleri de, muharebe destek görevlerini yerine getiriyordu.

Türkiye’ye ait F-16 çok fonksiyonlu savaş uçağı, Ermenistan Cumhuriyeti hava sahasında, Ermenistan Hava Kuvvetleri’ne ait SU-25 avcı uçağını, kendi muharebe görevini yerine getirirken vurmuştur.

Uçağın pilotu maalesef kahramanca şehit düşmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti’nin F-16 çok fonksiyonlu avcı uçağı, objektif kontrol araçlarına göre, 8.200 metre yükseklikte ve 60 km derinlikte bulunmaktaydı.

Ermenistan Kamu Radyosu