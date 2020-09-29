Eski Bakü Büyükelçisi: Rusya ve Türkiye Karabağ’da karşı karşıya gelebilir

Türkiye’nin eski Bakü büyükelçilerinden Faruk Loğoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaları değerlendirdi.

1996-1998 yılları arasında Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği görevini yürüten Loğoğlu, Karabağ cephe hattında yaşananlarla ilgili “Türkiye’nin Azerbaycan’a destek açıklamaları doğal ve anlaşılır. Ancak Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunu beyan ederken bu şartlarda dahi ağırlığını barıştan yana koyması ve bu ihtilafın barışçıl yöntemlerle çözülmesini sağlayacak adımlar atması daha doğru olur” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1993’te 4 adet bağlayıcı kararı ile BM Genel Kurulu’nun 2008’de aldığı Azerbaycan tezlerine destek veren kararı bulunduğunu hatırlatan Loğoğlu, “Türkiye’nin iç kamuoyuna verdiği Azerbaycan’la dayanışma beyanlarını dışa da yansıtması, dünya kamuoyunu Azerbaycan’ın haklılığını anlatacak girişimler yapması lazım. Bunun somut adımları Azerbaycan’la istişare ederek BMGK’yi toplantıya çağırmak ve BM Genel Kurulu’nda bu konuyu gündeme aldırtmaktır. Türkiye’nin diplomasi yolunu harekete geçirmesi Azerbaycan’la karşılıklı ulusal çıkarları bakımından da gereklidir” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİ YOLUNU HAREKETE GEÇİRMESİ LAZIM’

Loğoğlu, 1994’ten bu yana yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan birinin yaşandığını, iki tarafta da seferberlik kararlarının alındığını kaydetti. Loğoğlu, “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını silah yoluyla alma seçeneği tabii ki var. Ama tercih edilmesi gereken yöntem her şeye rağmen diplomasi olmalı. Çünkü Azerbaycan bu konuda haklıdır” dedi. Karabağ ihtilafının çözümü için ABD, Rusya ve Fransa’nın eş başkanlığını yürüttüğü, Türkiye’nin de üyesi olduğu Minsk Grubu’nda bir ilerleme kaydedilemediğine dikkat çeken Loğoğlu, Türkiye’nin, konuyu BM gündemine taşımak için çaba sarf edebileceğini belirterek “Azerbaycan sadece kardeş bir ülke değil, aynı zamanda komşumuz. Enerji hatları, ulaşım bakımından stratejik önemi var. Karşılıklı ulusal çıkarlar da mevzubahis olduğu için Türkiye’nin diplomasi yolunu harekete geçirmesi lazım” dedi.

‘TÜRKİYE VE RUSYA KARABAĞ’DA DA KARŞI TARAFTALAR’

Türkiye ve Rusya’nın Suriye ve Libya’dan sonra Karabağ konusunda da karşı taraflarda yer aldığına dikkat çeken Loğoğlu, “Ermenistan sınırları bugün bile Rus askerleri tarafından korunuyor, Ermenistan bu güvenceyi sürdürmek istiyor. Ermenistan’ın bir hesabı da Azerbaycan’la ihtilafı üzerinden Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmektir. Türkiye bu tuzağa düşmemeli. Rusya’nın da böyle bir yola gireceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÇATIŞMALARIN SAVAŞA DÖNÜŞME POTANSİYELİ VAR’

Loğoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmaların seyriyle ilgili olarak “Sahadaki çatışmaların savaşa dönüşme potansiyeli olmakla birlikte bu çatışmaların kısa sürede durdurulması için Rusya dahil uluslararası aktörlerin ağırlık koyacağını ve bu çatışmaların uzun vadeye yayılmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Foto: Reuters

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