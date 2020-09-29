Ermenistan’dan uyarı: “Büyük çaplı ağır silahlar kullanmaya mecbur kalıyoruz”

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerimizin, büyük çaplı ağır silahlar kullanmaya mecbur kalacağı konusunda Azerbaycan’ı uyardı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan, “Ermeni Slahlı Kuvvetleri, geniş alanlarda vurarak insan gücü ile taşınır ve taşınmaz malları imha edebilen teçhizat ve ağır silah çeşitleri kullanmaya mecburdur” yorumunu yaptı.

Stepanyan, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan’ın, Artsakh Savunma Ordusunun savunma hattının hemen hemen tüm boyunca geniş çaplı saldırı eylemlerini yeniden başlattığını da sözlerine ekledi.



Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. 29 Eylül’de Azerabaycan, Vardenis başta olmak üzere Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine de hedef almaya başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Ermenistan-Karabağ-Azerbaycan/193886