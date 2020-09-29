Ermenistan: Uçağımız Türk F-16’sı tarafından vuruldu

Ermenistan Azerbaycan hattında 27 Eylül Pazar günü başlayan çatışmalar üçüncü günde devam ediyor. Ermenistan Vardenis bölgesinde sivil bir otobüsün hedef alındığını açıkladı. Akaşma saatlerinde ise Ermenistan bir uçağının Türk F-16’sı tarafından vurulduğunu açıkladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, akşam saatlerinde yaptığı açıklamadaı Ermenistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 uçağının Ermenistan Cumhuriyeti hava sahasında bir Türk F-16 uçağı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.Açıklamada Türk F-16’sının Gence’den havalandığı ve Ermenistan Hava Kuvvetleri pilotunun hayatanı kaybettiği belirtildi. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının, Türk yapımı Bayraktar İHA’larına Vardenis’e yapılan füze saldırılarında yardım ettiği bildirildi.. Ermenistan, öğle saatlerinde ise Ermenistan topraklarındaki Vardenis bölgesinde bir sivil otobüsün Azerbaycan tarafından drone saldırısında hedef alındığını açıkladı. Açıklamaya göre bir sivil hayatanı kaybetti. Ermenistan ayrıca Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın başkenti Stepanatert’te bir sivil yerleşim yerine füze fırlattığını açıkladı. Azerbaycan ise sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bildirdi..Azerbaycan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde “Azerbaycan Ordusu, Fizuli şehrini kurtarmak için saldırmaya devam ediyor” dedi. Bakanlık, Fizuli’nin kurtuluşu için mücadelenin Salı sabahı başladığını söyledi.Açıklamada ayrıca “Cephenin Fizuli-Cabrail yönünde Ermeni birliklerinden 4 tank daha imha edildi” deniyor.Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan Twitter’da “Azerbaycan’ın büyük ölçekli silah sistemlerini kullanılması, askeri operasyonların felsefesini ve ölçeğini yeni bir seviyeye yükseltiyor” dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış İlişkiler Daire Başkanı Hikmet Hacıyev ise, , Ermenistan’ın da Azerbaycan’a karşı uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış olan TOS-1A, cephane ve diğer silahları kullandığını, Azerbaycan’ın bu tür silahları kullanmadığını söyledi.(Ermenistan Kamu Radyosu, BBC Azerice)

Agos