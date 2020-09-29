Ermenistan Savunma Bakanlığı iddia etti: Türk F-16’sı, Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Açıklamada, Türk F-16’sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı iddia edildi.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Hava muharebeleri sırasında bir askeri görev yerine getirilirken, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçağı, Ermenistan hava sahasındaki Ermeni Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Uçağın pilotu, kahramanca öldü” dendi.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Türkiye’yi Ermenistan’a karşı doğrudan saldırganlıkla suçlamış ancak detay vermemişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatskanyan da, Dağlık Karabağ bölgesinden kilometrelerce ötede bulunan Ermenistan’ın Vardenis kentine gün içinde düzenlenen saldırının, Türkiye’ye ait insansız hava araçlarıyla düzenlendiği suçlamasını yöneltmişti.

‘KGAÖ’ye başvurmayı görüşüyoruz’

Bu arada Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan, RİA Novosti’ye verdiği demeçte Türk F-16’sının Ermeni savaş uçağını düşürmesi nedeniyle henüz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yardım başvurusunda bulunmadıklarını ancak konunun görüşüldüğünü ifade etti.

Toganyan, Erivan’ın Türkiye’nin Ermeni savaş uçağını vurmasıyla ilgili olarak bir açıklama yayınlamaya hazırlandığını kaydetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Türkiye’nin Ermenistan’ın uçağını vurduğu iddiasını yalanladı.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202009291042937186-ermenistan-savunma-bakanligi-turk-f-16si-ermenistana-ait-su-25-savas-ucagini-dusurdu/