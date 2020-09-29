Ermenistan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Azerbaycan’ın teknik kayıpları açıkladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 28 Eylül saat 21:00 itibarıyla Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan hasma ait askeri araçlar hakkındaki verileri, infografik şeklinde açıkladı.



Hazırlanan infografikayı, Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan yayınladı. Buna göre, dün akşama kadar Ermeni tarafı, Azerbaycan’a ait 49 İHA, 4 helikopter, 80 zırhlı araç, 1 uçak ve 82 otomobil vurdu.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti.

Dağlık Karabağ’a hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. Teknik ve can kayıpları veren Azerbaycan güçleri, geri püskürtüldü. Çatışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Ermenistan-Azerbaycan/193820?__cf_chl_jschl_tk__=109f8e5f2faf70b529876de6b8f4db8bc8f898b9-1601360569-0-AaWKrX9skWGmfdOyWdvnLlh7EWd74NhSyN3xcaOeLGcIk8oOf6-plNmhaleEVPM0xkoDqbqE_3b5UpOSuZdqD_rmG6f-0bIfAwpyzQipypHUS3axr5KHSdukPuwWm2FbPLDkuCB0E3ReMJYirYCckr_VZQUEVr8Xgp7YXRfbVck0C9Q-hBuDTRLpjASRKBNsARirYFE6C9KjBErgEcKkeff5ra3kqmN7pelv6IW2Y40gL1HnFIBLfp7IaghLlgG2Kdf68sRdgNXaaFvIEjD5J8ndFslUZ7dG119J9Xh6W9ox5AmO4IfzPua4HGzsnnmh3h1m5bJxf2mPhBQEYtdKkf8