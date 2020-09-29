Ermenistan: Azerbaycan Karabağ’ın kilometrelerce ötesindeki bir kentimizi vurdu

Ermenistan savunma bakanlığı yetkilileri, Azerbaycan güçlerinin Ermenistan topraklarında yer alan Vardenis şehrini vurduğu, söz konusu saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği açıklamasını yaptı.

Azerbaycan ordusunun, birkaç gündür çatışmaların yaşandığı Karabağ bölgesinden kilometrelerce uzaktaki Vardenis’te konuşlu olan bir askeri birliği vurduğu kaydedildi.

Azerbaycan tarafının, Vardenis’te insansız hava aracı ile vurduğu bir otobüsün alev alması sonucu bir sivil yaşamını yitirdi.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan’ın Vardenis kentini hava güçleriyle vurduğu açıklamasını yapmıştı. Stepanyan ayrıca, Ermenistan tarafının da bu adımlara karşılık vuruş alanı geniş silahlar kullanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise, Azerbaycan’ın, ‘Vardenis şehri sınırları içerisinden Daşkesen’in vurulduğu’ biçimindeki iddiasını reddetmişti. Söz konusu iddianın, ‘askeri eylem alanını genişleterek doğrudan Ermenistan’ı hedef almak için Bakü’nün öne sürdüğü bir dezenformasyon olduğunu’ belirtmişti.

Ermenistan ile Azerbaycan sınırında yer alan Karabağ bölgesinde cumartesi günü geç saatlerde çatışmalar bir defa daha alevlenmişti.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, ilk ateş açanın karşı taraf olduğunu söylüyor. Her iki ülke de çatışmalar yüzünden olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmiş durumda.

Yıllardır aidiyeti tartışma konusu olan Karabağ, hukuken Azerbaycan’a ait, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202009291042935055-ermenistan-azerbaycan-karabagin-kilometrelerce-otesindeki-bir-kentimizi-vurdu/