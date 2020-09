Ece Üner cinsiyetçi çıkışını savundu: ‘Bir yerinden uydurma’ dedim

DUVAR – Show TV ana haber bültenini sunan Ece Üner’in, ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın Dağlık Karabağ konusundaki paylaşımlarına dair kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Üner’in sözleri Twitter ve EkşiSözlük gibi sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girerken, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kullanıcı sunucuyu cinsiyetçilik yapmakla eleştirdi.

Üner ise eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi; oyuncu Deniz Çakır’ın kendisine yönelik “Pes yahu” tepkisi üzerinden “Pes’miş! Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim!” dedi.

KIM KARDASHIAN NE DEDİ?

Tartışmanın temelinde, bir Ermeni olan Kim Kardashian’ın Dağlık Karabağ krizi konusunda Türkiye’ye yönelttiği eleştiriler bulunuyor. Kardashian 27 Eylül tarihinde yaptığı paylaşımlarda, son krizi Azerbaycan’ın Ermenistan’a gerekçesiz yere saldırmasının tetiklediğini savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump’la yakın ilişkileri de bulunan Kardashian, ‘Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı desteği yapmaması için uyarılması’ çağrısında bulunmuştu.

Call upon Baku to cease all offensive uses of force, cut off all US military aid to #Azerbaijan being used against Armenians & warn #Turkey to stop sending arms & fighters to Baku 🙏🏼🇦🇲✊🏼 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 27, 2020

ECE ÜNER NE DEDİ?

Ermenistan’daki gelişmelere dair geçmişte de sık sık siyasi çıkışlarda bulunmuş Kardashian’ın bu sözleri, dün akşam Show TV ana haber bülteninde de haberleştirildi. Spiker Ece Üner ise sonrasında, “Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” ifadelerini kullandı.

Özellikle kadın hakları konusundaki sivri çıkışları ile bilinen Üner’in bu sözleri, sosyal medyada cinsiyetçilik tartışmasını tetikledi. Ece Üner ismi Twitter’da uzun süre en çok konuşulanlar arasında kaldı. Birçok kullanıcı Üner’e destek verdi ama birçokları da kadın bedeni üzerinden sarf edilen bu sözlerin, hem de bir ana haber bülteninde dillendirilmesini eleştirdi.

Üner’i eleştirenler arasında, şarkıcı Hilal Cebeci, oyuncu Deniz Çakır ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel de vardı.

HİLAL CEBECİ: KADIN TABİİ Kİ KENDİ ÜLKESİNİN YANINDA OLACAK

Hilal Cebeci, Twitter paylaşımında “Ülkesine destek veren bir kadını linç etmenin anlamı nedir. Ne yapsın ülkesine sırtını mı dönsün, kadın tabi ki ülkesinin yanında olacak. Bundan doğal ne olabilir. Bunu ancak bizim ülkemizde yaparlar zaten çok şaşırmamak lazım. Başka bir ülke de konu bile olmadı” ifadelerini kullandı.

Ülkesine destek veren bir kadını linç etmenin anlamı nedir. Ne yapsın ülkesine sırtını mı dönsün, kadın tabi ki ülkesinin yanında olacak. Bundan doğal ne olabilir.Bunu ancak bizim ülkemizde yaparlar zaten çok şaşırmamak lazım. Başka bir ülke de konu bile olmadı. — hilal cebeci (@hilalcebeciii) September 28, 2020

DENİZ ÇAKIR: AVAM, YAKIŞIKSIZ… PES YAHU

Deniz Çakır Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu nasıl avam, yakışıksız bir usluptur. Pes yahu… Bu uslupla ana haber sunuyor.. İnanılır gibi değil..” dedi.

AYŞE ÖZYILMAZEL: KADINI FİZİĞİYLE VURMAK CİNSİYETÇİLİKTİR

Özyılmazel ise Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda “Bu videoyu izleyip “Helal” çeken bir arkadaşım olması beni üzer” dedi. Özyılmazel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu videoyu izleyip “Helal” çeken bir arkadaşım olması beni üzer. Eğer öyleyse lütfen bir daha araşmayalım, konuşmadan sessizce dağılalım. Döveceksen fikrinle, aslan gibi bilginle döversin. Yani en medeni, okumuş, akıllı kadından/erkekten bile böyle laflar çıkabiliyorsa aradığımız medeniyete ulaşmamıza çok çok uzun zaman var. Eğer bir kadına kızdığında, bilginle ve fikrinle ortaya çıkmak yerine onu saçından, poposundan, fiziğinden, aşklarından, dekoltesinden, namusundan, ahlağından vurmak ilk aklına gelen şeyse; cinsiyetçisin, korkaksın, cahilsin demektir.”

Bu videoyu izleyip “Helal” çeken bir arkadaşım olması beni üzer. Eğer öyleyse lütfen bir daha araşmayalım, konuşmadan sessizce dağılalım. Döveceksen fikrinle, aslan gibi bilginle döversin #eceuner pic.twitter.com/17d9V0bdW9 — ayse ozyilmazel (@ayseozyilmazel) September 29, 2020

ECE ÜNER’DEN DENİZ ÇAKIR’A YANIT: PES’MİŞ!

Üner ise dün geceden beri devam eden tartışmalara bugün Twitter hesabından yanıt verdi. Üner, Kim Kardashian’ın ismi üzerinde kelime oyunu da yaptığı paylaşımlarında, kendisini cinsiyetçilikle suçlayanları ‘samimiyetsiz’ olarak niteledi. Üner’in paylaşımı şöyle oldu:

“Pes’miş! Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim! Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı! Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!”

Pes’miş!Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim!Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı! — Ece Üner (@eceuner12) September 29, 2020

