CHP’nin eski yöneticisi Ateş: Çeviköz böyle söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur

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CHP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Yılmaz Ateş, CHP’li Ünal Çeviköz’ün ”Türkiye Azerbaycan’a cihatçı gönderiyor” sözlerine ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tavrına sert çıktı. Ateş, ”Bu kabul edilemez. Çeviköz bunu söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur! Eğer bu sözleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi söylemeye cesaret edemeyip bir başkası üzerinden dillendiriyorsa; aynen bu şekilde sessiz kalır. Yok hayır eğer aksi söz konusuysa derhal görevden alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün, Karabağ’daki Ermenistan işgaline karşılık Ankara’dan Bakü’ye verilen desteğe ilişkin kullandığı ”Türkiye Azerbaycan’a cihatçı gönderiyor” sözlerinin yankısı sürüyor.

CHP eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Yılmaz Ateş, Çeviköz’ün büyük tepki toplayan çıkışını ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tutumuna ilişkin Yeni Şafak’tan Taha Hüseyin Karagöz’e konuştu. Ateş şu ifadeleri kullandı:

‘Ermenistan dışişleri bakanı da aynı şeyi söylüyor’

Bugün, Türkiye’yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi’nin dış politikası seçilmiş değil atanmış bir kişi tarafından yürütülüyor. Ünal Çeviköz çıkıp ”Türkiye Azerbaycan’a cihatçı gönderiyor” diyor. Bu kabul edilemez. Bakıyorsunuz aynı sözü Ermenistan dışişleri bakanı da söylüyor. Çeviköz bunu söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur!

Kemal Kılıçdaroğlu (solda) Yılmaz Ateş (sağda).

‘Kendisi cesaret edemeyip başkasına söyletiyorsa…’

Eğer bu sözleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi söylemeye cesaret edemeyip bir başkası üzerinden dillendiriyorsa; aynen bu şekilde sessiz kalır. Yok hayır eğer aksi söz konusuysa derhal görevden alınması gerekir. Ama bakıyorsunuz hiç öyle bir şey yok.

Ege adaları ve kayalıkları Yunanistan’ındır…’

Tabi Çeviköz’ün devirdiği çamlar çok. Daha önce de ”Ege’deki tüm ada ve kayalıklar Yunanistan’a aittir. Bu konuyla ilgili kimse soru önergesi vermesin” diyerek TBMM’de milletvekillerimize tamim yollamıştır. Bu kadarını Yunanistan başbakanı dahi yapmadı.

‘Genel başkan had bilmiyor’

Burada tüzüğe aykırı bir durum var. CHP, Parti Meclisi ve onun içinden seçilen MYK tarafından yönetilir. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu, MYK’ya yardımcı atamak yerine danışmanlar eliyle süreci yürütüyor. Tüzüğü, yani partinin anayasasını çiğniyor. Genel başkan yetki tanımıyor, had bilmiyor.

‘Hem seçilemediler hem partiyi yönetiyorlar’

Atanan başdanışmanlar kurultayda çizik yemiş, seçilememiş isimlerdir. Yani partililer istememiş. Hatta ‘il’lerde tek listeyle, baskıyla oluşturulmuş delege düzenine rağmen böyle bir tablo ortaya çıkıyor. O zaman hiç kurultay yapma zahmetine girmeyin.

‘Amaç dostlarıyla ilişkileri bozmamak’

Malum ‘dostları’ ile ilişkilerini bozmayacak bir yönetim ortaya çıkarmaya çalışıyor. Seçilmişler değil atanmışlar eliyle yapıyorlar bunu. CHP Türkiye’nin sorunlarına politika üretmiyor. Umudunu ittifaka bağlamış. Partililer buna tepki gösteriyor.

AK Parti’den iki parti çıktı ama üye sayısı artıyor CHP’nin ise düşüyor’

Bakıyorsunuz AK Parti’den iki tane parti çıkmış buna rağmen üye sayısı artıyor. MHP’de de aynı şekilde, HDP’de de üye sayısı artıyor. CHP’de ise güya büyükşehirler kazanılmış, bir zafer havası var ama üye sayısı düşüyor. Taban yönetimi istemediğinin mesajını veriyor.

https://www.yenisafak.com/gundem/chpnin-eski-yoneticisi-ates-cevikoz-boyle-soylerse-ermeni-bakan-az-bile-soylemis-olur-3569106