“Cevabını alacaksın” – Ermenistan Kamu Radyosu

“Cevabını alacaksın”.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Azerbaycan’a gereken yanıt vaat ediyor

Azerbaycan şu anda Vardenis köylerini bombalıyor.

Bir sivil kayıp var.

Azerbaycan’ın Vardenis’e saldırısı, gereken askeri-politik yanıtını alacaktır.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın, Twitter sayfasında “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ne yönelik saldırının üçüncü gününde Azerbaycan, Türk yapımı insansız hava araçlarıyla Ermenistan topraklarındaki Vardenis kasabasına saldırarak sivil kayıplara neden oldu.

Bu eylem gereken askeri-politik yanıtını alacaktır”,- diye yazmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu