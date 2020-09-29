Biden: Trump yönetimi, Türkiye’den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli

ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat rakibi Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump yönetimine Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulundu.

Demokrat aday Biden, Reuters’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli” başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.

Biden, “Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir.” dedi.

Biden paylaşımında, “ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile tüm cephe hattı boyunca saldırıya geçti. Artsakh’a karşı hava ve füze saldırıları başlatıldı.

Dağlık Karabağ’a ve çevresine saldırılar düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okullarını hedef aldı. Çok sayıda konutta hasar oluştu ve çok sayıda eve mermi isabet etti. Ermenistan’da ve Artsakh’ta sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Biden-Trump-Türkiye-Karabağ/193959