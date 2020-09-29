Azerbaycan’ın saldırıları sonucunda Karabağ’da 9 yaşında çocuk hayatını kaybetti

Artsakh (Karabağ) Cumhuriyetine karşı Azerbaycan’ın başlattığı ve devam ettiği saldırılar sonucunda Martakert şehrinde 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Ermenistan devlet televizyon kanalından olayla ilgili açıklama yapan sağlık merkezi çalışanı çocuğun annesinin sağlık durumunu da anlattı.

Doktor çocuğun annesinin Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucunda iki ayaktan yaralandığını çocuğunun da maalesef hayatı kaybettiğini dile getirdi.

Martakert’te bulunan sivil bir araba Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı. Arabada annesi, çocuğu ve ailenin diğer bireyleri bulunmaktaydı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/29/Azerbaycan-saldırıları-Karabağ/193861?__cf_chl_jschl_tk__=f34b071a98a12b02902b951eabf2fbeea22712e0-1601376480-0-Ab-1ccQtkqs8NQexwQ2FZuTTL74zg87QuHJ4aK7EE3S1dpAqTmUWF98pTqn4HUqy49KsP_HJ7t6baw2DaL23fK8xwpDCd6KuEBfSs5WxNd8oiCNdmTZd6ppIxgNOqDHzwjlRSLXohGfdIu-pAAAcBzQRh3_XQ1-79vsaJ8mEX9DrTpO4DvpP_tn2CZaG6-YNrb5nTYOUDwEn4hPSEumVNpITm2yLWRusFIwKMsGlUifMXl8RzswCaBOALTENWff3wYL2rMCwDxyO6zY0BF6H3sjUdUfdnIIA433el_7j_3UIpjVblyXWpdA0K3uQjNQgZU14OfltqBpPQXmMcPn1hoVJxOr2Qfws1Mjo1IhqXYcwLG7eB0ghY4jUN1nOOmtTKw