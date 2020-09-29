Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın dezenformasyonu – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın dezenformasyonuna ilişkin, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Daşkesan bölgesinin, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Vardenis bölgesinden bombardımana uğradığı konusundaki Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın suçlamasını temelden reddettiği bir bildiri yayınladı.

“Bu bilgi kesinlikle yalan olup, Ermenistan Cumhuriyeti’ne yönelik saldırganlık da dâhil olmak üzere, düşmanlık saldıkları coğrafyanın genişlemesinin önünü açmayı amaçlamaktadır.

Açıklamada, “Azerbaycan’ın, bölgesel barış ve güvenliği daha fazla istikrarsızlaştırma girişimlerini şiddetle kınıyor ve tüm sorumluluğun Azerbaycan’ın askeri-siyasi liderliğine ait olduğunu vurguluyoruz”,- denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu