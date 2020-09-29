Azerbaycan ordusunun kayıpları – Ermenistan Kamu Radyosu

Düşmanın insan gücü ve askeri teçhizat kayıpları.

29 Eylül’de, Artsakh-Azerbaycan sınırının tamamı boyunca çatışmalar devam etmektedir.

Savunma Ordusu basın servisinin bildirdiğine göre, Azerbaycan tarafı topçu, İHA ve zırhlı kuvvetler kullanarak saldırı denemelerinde bulunmaktadır.

Savunma Ordusu birimleri, önemli insan gücü ve zırhlı araç kayıplarına neden olarak düşmanın saldırılarını başarıyla önlemektedir.

Verilere göre, Ermeni askerlerin faaliyetleri sonucunda düşman, biri saldırı tipi olmak üzere 11 İHA, 1 istihkâm zırhlı aracı, 4 zırhlı taşıyıcı 82A ve 5 tank kaybetmiştir.

Düşman ayrıca büyük çapta askeri personel kaybı vermiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu